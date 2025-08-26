ابراز تاسف غیرمستقیم لبنان در پی اهانت نماینده آمریکا به خبرنگاران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه پس از توصیف رفتار خبرنگاران لبنانی به عنوان «رفتار حیوانی» در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری لبنان مورد انتقاد قرار گرفت.

تام باراک که همچنین به عنوان فرستاده ویژه واشنگتن در سوریه و سفیر در ترکیه فعالیت می‌کند، این اظهارات را پس از دیدار با رئیس جمهور لبنان، جوزف عون بیان کرد.

باراک در یک کنفرانس خبری از پشت تریبون گفت: «لطفاً لحظه‌ای ساکت باشید... به محض اینکه اوضاع به هرج و مرج کشیده شود مانند رفتار حیوانی، ما رفته‌ایم. پس، می‌خواهید بدانید چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ متمدنانه رفتار کنید، مهربانانه رفتار کنید، مدارا کنید، زیرا این مشکل اتفاقاتی است که در منطقه می‌افتد.»

خبرنگاران همانطور که در جلسات مطبوعاتی به ویژه در واشنگتن رایج است، قبل از اظهارات او با فریاد سوال می‌پرسیدند.

باراک در کنار مورگان اورتگاس، دیگر فرستاده ایالات متحده، که پیش از این پس از تشکر از اسرائیل برای "شکست دادن حزب‌الله" در جریان سفر به بیروت، مقامات لبنانی را خشمگین کرده بود، ایستاد و گفت: "فکر می‌کنید این برای ما سرگرم‌کننده است؟ فکر می‌کنید تحمل این دیوانگی برای من و مورگان مفید است؟ "

ریاست جمهوری لبنان بعداً بیانیه‌ای صادر کرد و «از اظهاراتی که سهواً توسط یکی از مهمانانش از تریبون آن بیان شد» ابراز تاسف کرد، بدون اینکه از باراک نامی ببرد. این بیانیه "قدردانی کامل کاخ از همه روزنامه‌نگاران و به ویژه نمایندگان رسانه‌های معتبر" را مجدداً تأیید کرد.

منبع: العربیه انگلیسی