سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مبلغ درج شده روی بسته داروها، ملاک پرداخت هزینه دارو توسط بیماران در داروخانه‌ها نیست.

 حیرانی در همین رابطه توضیح داد: قیمت زنی دارو‌ها در کارخانه در زمان تولید و بسته بندی دارو انجام می‌شود؛ سپس دارو به انبار‌ها و شرکت‌های پخش انتقال می‌یابد و به تدریج به داروخانه‌های سراسر کشور توزیع و به بیماران تحویل می‌گردد.

وی افزود: قیمت دارو‌ها به طور یکسان در کل کشور توسط سازمان غذا و دارو تعیین و ابلاغ می‌گردد. با توجه به تغییر قیمت دارو‌ها در طول زمان، و از آنجایی که تاریخ انقضای دارو‌ها عموماً بلندمدت است. امکان اصلاح قیمت درج شده روی بسته بندی دارو وجود ندارد.

دکتر حیرانی گفت: با وجود شرایط ذکر شده، اطلاع بیماران از قیمت رسمی و قانونی دارو و عدم پرداخت بهای اضافی در زمان خرید دارو، حق اولیه همه بیماران است. در همین راستا، کلیه افراد می‌توانند از طریق سامانه اطلاعات دارویی کشور به آدرس http://irc.fda.gov.ir/nfi، یااپلیکیشن تی تک TTAC از قیمت به‌روز دارو در زمان خرید مطلع شوند.

سرپرست معاونت غذا و دارو ادامه داد: قیمت دارو بر اساس عرضه و تقاضا و یا کمیاب شدن دارو تغییر نمی‌کند.

دکتر حیرانی گفت: برای خرید و مصرف بیشتر دارو‌ها ارائه نسخه پزشک به داروخانه الزامی است. همچنین داروخانه می‌تواند در زمان حضور مسئول فنی نسخه پیچی کند و بابت خدمات مسئول فنی، علاوه بر قیمت مصوب دارو‌ها مبلغی هم بعنوان حق مسئول فنی مطابق تعرفه ابلاغ شده از مراجعه کننده دریافت نماید

برچسب ها: دارو ، دانشگاه علوم‌پزشکی
