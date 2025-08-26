نتایج ۳ دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال/ توقف غیرمنتظره تراکتور مقابل مس رفسنجان

تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و تراکتور، فجر سپاسی شیراز و گل گهر سیرجان و همچنین شمس آذر قزوین و چادرملو اردکان به مصاف یکدیگر رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - از سری رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و تراکتور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای مس به مصاف یکدیگر هم رفتند. همچنین تیم‌های فوتبال شمس آذر قزوین و چادرملو اردکان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و تیم‌های فوتبال فجر سپاسی شیراز و گل گهر سیرجان از همین ساعت در ورزشگاه پارس شیراز مقابل یکدیگر، صف آرایی کردند.

مس رفسنجان ۰-۰ تراکتور 

گل: -

کارت قرمز: -

فجر سپاسی شیراز ۱-۰ گل گهر سیرجان 

گل: شروین بزرگ (فجر سپاسی)

کارت قرمز: -

شمس آذر قزوین ۳-۳ چادرملو اردکان 

گل: مهدی ممی زاده، ‌ هومن ربیع زاده (۲ بار) (شمس آذر قزوین)، ‌ رضا دهقان (بار) و علی خدادادی (چادرملو اردکان)

کارت قرمز: -

 

