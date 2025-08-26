پویش «کاسب دوست داشتنی» در بندرعباس؛ اتحاد بازار و کمیته امداد برای حمایت تحصیلی ایتام

باشگاه خبرنگاران جوان -در اقدامی با ارزش اجتماعی و انسان‌دوستانه، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان هرمزگان و اتاق اصناف مرکز استان، نخستین تفاهم‌نامه همکاری مشترک خود را در قالب طرح «کاسب دوست داشتنی» به امضا رساندند.

این طرح با هدف پشتیبانی مادی و معنوی از ۸۳۷۹ یتیم و ۸۹۴۳ فرزند مشمول طرح محسنین اجرا می‌شود و زمینه حضور گسترده خیرین صنفی و بازاریان بندرعباس را برای تقویت تحصیل و معیشت خانواده‌های نیازمند فراهم می‌آورد.

همزمانی با هفته دولت و ماه ربیع‌الاول

امضای این تفاهم‌نامه، که با حضور حمید باسره مدیرکل کمیته امداد استان و علی باصره رئیس اتاق اصناف مرکز استان صورت گرفت، همزمان با هفته دولت و ماه ربیع‌الاول انجام شد. این هم‌افزایی، نقطه آغازی برای حضور مستمر کاسبان نیک‌اندیش در حمایت هدفمند از کودکان نیازمند و ارتقای فرهنگ یاری‌رسانی به عنوان یک ارزش ماندگار اجتماعی اعلام شده است.

تأکید بر تداوم ارتباط مستقیم با خانواده‌ها

حمید باسره با گرامیداشت یاد شهیدان دولت، این همکاری را «گامی عملی برای جلوگیری از ترک تحصیل» دانست و گفت: امیدواریم همه اصناف خیراندیش بندرعباس، هزینه حمایت از یک یا چند یتیم را بر عهده بگیرند تا در آغاز سال تحصیلی، هیچ دانش‌آموز نیازمندی از تحصیل بازنماند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای دیدار هفتگی با خانواده‌ها، به همراه نمایندگان اصناف خبر داد تا نیازهای معیشتی و آموزشی از نزدیک بررسی و پاسخ داده شود.

نگاه اصناف به مسئولیت اجتماعی

علی باصره، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، نیز با تبریک ربیع‌الاول، این تفاهم‌نامه را «ترکیبی از برکت معنوی و اثرگذاری اجتماعی» دانست و افزود: بازاریان همواره پیشگام عرصه احسان بوده‌اند. این طرح یادآوری است که کار خیر، کوچک یا بزرگ، موجی از اثرات مثبت و برکات را در جامعه ایجاد می‌کند.

بر اساس اعلام کمیته امداد هرمزگان، در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار کودک تحت حمایت این نهاد قرار دارند که انتظار می‌رود با اجرای طرح «کاسب دوست داشتنی»، مسیر توانمندسازی آموزشی و اقتصادی آنان شتاب بیشتری بگیرد.

منبع:کمیته امداد هرمزگان