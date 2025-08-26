وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز به ازای مصرف یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی کشور حدود ۱.۴ کیلوگرم محصول تولید می‌شود در حالی که در برخی از کشور‌ها این عدد به ۲ تا ۳ کیلوگرم رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه روز سه شنبه در نشست معاونان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به گرامیداشت هفته دولت افزود: دولت چهاردهم ضمن بیان قدرتمندی و توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف علمی، کشاورزی، صنایع دفاعی و نظامی، در عین حال در بیان نارسایی‌ها و نقاط ضعف با مردم شفاف بوده است و جامعه هم باید بداند در زمینه آب و برق ناترازی وجود دارد و راهکارها چه هستند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شدیدترین نارسایی در حوزه انرژی در حوزه آب کشور است، اظهار داشت: با افزایش بهره‌وری آب هم امنیت غذایی تامین و هم ناترازی آب برطرف می‌شود که نخستین گام در مسیر حل ناترازی آب؛ صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و تامین منابع مالی است.

نوری قزلجه گفت: امروز به ازای مصرف یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی کشور حدود ۱.۴ کیلوگرم محصول تولید می‌شود در حالی‌ که در برخی از کشورها این عدد به ۲ تا ۳ کیلوگرم رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر در بهره‌وری آب، چه از نظر سازه‌ای و چه در اصلاح نژاد و عملیات به‌زراعی و به‌نژادی ۲۰ تا ۳۰ درصد بهبود ایجاد کنیم و تولید محصول به ازای مصرف هر متر مکعب آب را به عدد ۱.۸ کیلوگرم برسانیم، علاوه بر رفع مشکلات آب، امنیت غذایی نیز تقویت خواهد شد.

نوری قزلجه گفت: بخش کشاورزی در سال گذشته به رغم خشکسالی و تغییر اقلیم، در رتبه نخست رشد اقتصادی ایستاده و به مثبت ۵.۶ درصد رسیده است و این عدد از هدف برنامه هفتم پیشرفت که ۵.۵ درصد بوده، بالاتر است.

وی به افزایش ۳۲ درصدی ارزش صادرات بخش کشاورزی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این دستاوردها موجب شده بخش کشاورزی سه میلیارد دلار ارز بیشتر نسبت به سال قبل وارد چرخه اقتصادی کشور کند.

وزیر جهاد کشاورزی از رشد مستمر صادرات در سال جاری خبر داد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال نیز صادرات بخش کشاورزی ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.

رشد تولیدات کشاورزی با وجود کاهش بارندگی‌ها

وی درباره دیگر دستاوردهای بخش کشاورزی اظهار داشت: در شرایطی که بارندگی امسال مشابه هفت تا هشت سال گذشته بوده، میزان خرید تضمینی گندم از ۴.۵ میلیون تن به بیش از ۷.۵ میلیون تن رسیده است و همچنین در تولید شکر ۲۷ درصد افزایش تولید داشته‌ایم.

نوری قزلجه تصریح کرد: در تولید محصولات گلخانه‌ای، شیلات، شیر خام، گوشت قرمز و تخم‌مرغ نیز افزایش چشمگیر داشته‌ایم.

وی بر عدم وابستگی به واردات محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: اصل کار واردات نیست و باید در حد امکان متکی به تولیدات داخلی باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حوزه واردات، اقدامات ما در راستای نفع کشور و بودجه خواهد بود.

نوری قزلجه دستاوردهای بخش کشاورزی را نتیجه فعالیت‌های پژوهشی، علمی و میدانی همه کارشناسان، محققان و فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف دانست و ابراز امیدواری کرد: با استمرار این مسیر، ناترازی‌های موجود برطرف شود و امنیت غذایی کشور بیش از پیش تقویت شود.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: کم‌آبی ، محصولات کشاورزی
خبرهای مرتبط
کارآفرینی زوج روستایی لرستانی از شالی تا پسته + فیلم
منطقه جغرافیایی و قیمت تمام شده ۲ فاکتور مهم در کشت فراسرزمینی
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
فیلمی از به بار نشستن درختان گردو در باغ‌های روستای جغدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نخستین پرواز رسمی هواپیمای Islander با موفقیت انجام شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۴ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۴ شهریور ماه
کدام شرکت‌ها سود سهام عدالت را واریز نکردند؟
جزئیات واردات شمش طلای بابک زنجانی اعلام شد/ واردات ۳ میلیون و ۵۴۸ هزار دستگاه تلفن همراه
صرفه‌جویی ۸۹۵ مگاواتی برق در تهران با تعطیلی شنبه
پهلوگیری نخستین کشتی کانتینری مگاسایز کشتیرانی؛ به‌زودی
تولید خودروی شاهین به ۱۷۰ هزار دستگاه رسید/ تحویل خودروی شاهین براساس اولویت بندی
نوسازی و بازسازی؛ کلید بهینه‌سازی مصرف انرژی
اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی آغاز شد
آخرین اخبار
به ازای مصرف هر مترمکعب آب، حدود ۱.۴ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۵ شهریور ماه
تولید نیسان آبی از مردادماه متوقف شد
۴۴ کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله ایران معامله شد
سرمایه‌گذاران باید در هنگام نوسانات بازار سهام چه رویکردی داشته باشند؟
مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی صفر شد
تولید خودروی شاهین به ۱۷۰ هزار دستگاه رسید/ تحویل خودروی شاهین براساس اولویت بندی
توزیع ۶۲۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو + فیلم
بدون کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود
گردش مالی خرما در بازار داخل و صادرات ۱.۵ میلیون دلار است
افزایش ۳ برابری تولید نفت با فناوری «فرازآوری فومی»
افتتاح ۹۸۹ طرح عمرانی آب و خاک کشاورزی در هفته دولت/ ایجاد ٣۵ هزار شغل
رشد ۱۷ درصدی اجرای طرح ملی رفع تداخلات اراضی در دولت چهاردهم
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان در حوزه آهن و فولاد
مصوبه پرداخت تسهیلات تهیه و تدارک کودهای کشاورزی ابلاغ شد
معرفی دو طرح نوسازی و برقی‌سازی ناوگان به بورس
صرفه‌جویی ۸۹۵ مگاواتی برق در تهران با تعطیلی شنبه
افتتاح ۷۴۰ بنگاه کوچک و متوسط به ارزش ۲۰ همت
کشت گندم از ۲۰ شهریور آغاز می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۴ شهریور ماه
میزان تامین ارز واردات امسال به ۲۲.۵ میلیارد دلار رسید
پهلوگیری نخستین کشتی کانتینری مگاسایز کشتیرانی؛ به‌زودی
تحقق افزایش تولید نفت در دولت چهاردهم
شورای عالی تشکل‌ها تشکیل می‌شود/ افتتاح طرح فولادی به ارزش ۲۲۰ میلیون یورو
نوسازی و بازسازی؛ کلید بهینه‌سازی مصرف انرژی
اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی آغاز شد
بهره برداری از ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه ملی و استانی در حوزه کشاورزی
گسترش پرواز‌های هفتگی ایران - پاکستان
افتتاح ۲۵۰ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در هفته دولت
اجرای ۱۳۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در کشور