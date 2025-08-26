باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه روز سه شنبه در نشست معاونان وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به گرامیداشت هفته دولت افزود: دولت چهاردهم ضمن بیان قدرتمندی و توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف علمی، کشاورزی، صنایع دفاعی و نظامی، در عین حال در بیان نارسایی‌ها و نقاط ضعف با مردم شفاف بوده است و جامعه هم باید بداند در زمینه آب و برق ناترازی وجود دارد و راهکارها چه هستند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شدیدترین نارسایی در حوزه انرژی در حوزه آب کشور است، اظهار داشت: با افزایش بهره‌وری آب هم امنیت غذایی تامین و هم ناترازی آب برطرف می‌شود که نخستین گام در مسیر حل ناترازی آب؛ صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و تامین منابع مالی است.

نوری قزلجه گفت: امروز به ازای مصرف یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی کشور حدود ۱.۴ کیلوگرم محصول تولید می‌شود در حالی‌ که در برخی از کشورها این عدد به ۲ تا ۳ کیلوگرم رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر در بهره‌وری آب، چه از نظر سازه‌ای و چه در اصلاح نژاد و عملیات به‌زراعی و به‌نژادی ۲۰ تا ۳۰ درصد بهبود ایجاد کنیم و تولید محصول به ازای مصرف هر متر مکعب آب را به عدد ۱.۸ کیلوگرم برسانیم، علاوه بر رفع مشکلات آب، امنیت غذایی نیز تقویت خواهد شد.

نوری قزلجه گفت: بخش کشاورزی در سال گذشته به رغم خشکسالی و تغییر اقلیم، در رتبه نخست رشد اقتصادی ایستاده و به مثبت ۵.۶ درصد رسیده است و این عدد از هدف برنامه هفتم پیشرفت که ۵.۵ درصد بوده، بالاتر است.

وی به افزایش ۳۲ درصدی ارزش صادرات بخش کشاورزی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این دستاوردها موجب شده بخش کشاورزی سه میلیارد دلار ارز بیشتر نسبت به سال قبل وارد چرخه اقتصادی کشور کند.

وزیر جهاد کشاورزی از رشد مستمر صادرات در سال جاری خبر داد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال نیز صادرات بخش کشاورزی ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.

رشد تولیدات کشاورزی با وجود کاهش بارندگی‌ها

وی درباره دیگر دستاوردهای بخش کشاورزی اظهار داشت: در شرایطی که بارندگی امسال مشابه هفت تا هشت سال گذشته بوده، میزان خرید تضمینی گندم از ۴.۵ میلیون تن به بیش از ۷.۵ میلیون تن رسیده است و همچنین در تولید شکر ۲۷ درصد افزایش تولید داشته‌ایم.

نوری قزلجه تصریح کرد: در تولید محصولات گلخانه‌ای، شیلات، شیر خام، گوشت قرمز و تخم‌مرغ نیز افزایش چشمگیر داشته‌ایم.

وی بر عدم وابستگی به واردات محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: اصل کار واردات نیست و باید در حد امکان متکی به تولیدات داخلی باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حوزه واردات، اقدامات ما در راستای نفع کشور و بودجه خواهد بود.

نوری قزلجه دستاوردهای بخش کشاورزی را نتیجه فعالیت‌های پژوهشی، علمی و میدانی همه کارشناسان، محققان و فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف دانست و ابراز امیدواری کرد: با استمرار این مسیر، ناترازی‌های موجود برطرف شود و امنیت غذایی کشور بیش از پیش تقویت شود.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی