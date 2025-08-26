باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیویورک تایمز گزارش داد که سیاست تعرفهای که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده دنبال میشود، نفوذ جهانی آمریکا را احیا نخواهد کرد، بلکه تنها به کاهش آن کمک خواهد کرد.
این روزنامه میگوید در حالی که اروپا، کره جنوبی و ژاپن به طور ضمنی با خواستههای کاخ سفید در طول مذاکرات تجاری موافقت کردند، بزرگترین اقتصادهای در حال توسعه، برزیل و هند قرار نیست به واشنگتن امتیاز بدهند.
صادرکنندگان برزیلی پس از وضع تعرفهها توسط رئیس جمهور ایالات متحده، در حال برقراری روابط با شرکتهای آفریقایی، اروپایی، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی هستند. این روزنامه خاطرنشان کرد که شرکتهای هندی روند دریافت مجوزهای صادراتی برای محصولات خود را در سطح جهانی تسریع کردهاند.
منبع: تاس