زباله و تخریب طبیعت، سهم سپیدان از گردشگران میلیونی

اردوان اکبرپور نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از بیتوجهی مسئولان استانی نسبت به زیرساختهای گردشگری این شهرستان گفت: سپیدان سالانه میزبان بیش از ۵ میلیون گردشگر از شیراز و استانهای جنوبی کشور است، اما نتیجه این حجم عظیم گردشگری برای مردم منطقه چیزی جز هزینه جمعآوری زباله، ترافیک سنگین و تخریب طبیعت نبوده است. سپیدان زیر بار گردشگران له شده، بیآنکه کوچکترین بهرهای نصیب مردم شود.
ویترین ملی یا شهرستان فراموششده؟
او با اشاره به جایگاه سپیدان بهعنوان نخستین منطقه ویژه گردشگری کشور افزود: سپیدان ویترین و منظر جمهوری اسلامی در حوزه گردشگری طبیعی و اکوتوریسم است. میلیونها گردشگر داخلی و خارجی هر ساله چهره واقعی ایران را از این جغرافیا نظاره میکنند. پس نگاه به سپیدان هم باید ملی باشد، نه در حد یک شهرستان کوچک. متأسفانه مسئولان استانی این نگاه را ندارند و این ناعادلانه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هزینههای مدیریت پسماند گردشگری در سپیدان را سالانه چندین میلیارد تومان دانست و تأکید کرد: این هزینهها از جیب شهرداریها، دهیاریها و مردم پرداخت میشود، بدون اینکه حتی یک ریال بودجه حمایتی اختصاص یابد. بودجه عمرانی و فرهنگی شهرستان به جای توسعه، صرف جمعآوری زباله و انتقال آن به شیراز میشود و مردم از خدمات زیربنایی محروم ماندهاند.
ترافیک نفسگیر مسیر شیراز – اردکان
اکبرپور همچنین به ترافیک فلجکننده مسیر شیراز – اردکان در تعطیلات اشاره کرد و گفت: این حق مردم فرهیخته شیراز و دیگر استانها نیست که برای چند روز تعطیلی با خانواده، ساعتها در ترافیک جادهای گرفتار شوند. این وضعیت زیبنده فارس و مردمش نیست.
او با دعوت از مسئولان استانی برای حضور میدانی در سپیدان طی ایام تعطیلات خاطرنشان کرد: تنها با دیدن شرایط از نزدیک میتوان ابعاد مشکلات شهرستان را درک کرد. اگر زیرساختهای اقامتی، راههای دسترسی، خدمات عمومی و امکانات ارتباطی فوراً ساماندهی نشود، سپیدان به جای فرصت، به تهدیدی برای گردشگری استان و کشور تبدیل خواهد شد.
اکبرپور در پایان از رسانهها، فعالان اجتماعی و نهادهای مردمی خواست صدای مردم سپیدان باشند و افزود: نباید اجازه داد سپیدان، این نگین گردشگری جنوب کشور، بیش از این قربانی بیتوجهیها شود. سپیدان یک میزبان برای همه مردم فارس، شیراز و بویژه جنوب ایران است که خواست این مردم این شهرها هم تسریع در راه اندازی و بهبود زیرساختهای مرتبط با گردشگری شهرستان است.