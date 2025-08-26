باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رد پای صهیونیست‌ها در بازی‌های رایانه‌ای + فیلم

رد پای صهیونیست‌ها در برخی از بازی‌های رایانه‌ای مشاهده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - صهیونیست‌ها تمرکز زیادی بر روی فضای مجازی و حتی بازی‌های رایانه‌ای دارند و این موضوع را می‌توان در برخی اپلیکیشن‌ها و بازی‌های مجازی مشاهده کرد.

مطالب مرتبط
رد پای صهیونیست‌ها در بازی‌های رایانه‌ای + فیلم
young journalists club

سستی و کارشکنی کشور‌های عربی اسلامی، قوت قلب رژیم اسرائیل! + فیلم

رد پای صهیونیست‌ها در بازی‌های رایانه‌ای + فیلم
young journalists club

حمله پهپادهای اسرائیلی به خانه‌های غیرنظامیان در غزه + فیلم

رد پای صهیونیست‌ها در بازی‌های رایانه‌ای + فیلم
young journalists club

حمله هوایی اسرائیل به نابلس در کرانه باختری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله پهپادهای اسرائیلی به خانه‌های غیرنظامیان در غزه + فیلم
۹۳۱

حمله پهپادهای اسرائیلی به خانه‌های غیرنظامیان در غزه + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله هوایی اسرائیل به نابلس در کرانه باختری + فیلم
۷۹۷

حمله هوایی اسرائیل به نابلس در کرانه باختری + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
روایت رهبر معظم انقلاب از نصرت الهی در آزادی اسرای دفاع مقدس + فیلم
۷۶۴

روایت رهبر معظم انقلاب از نصرت الهی در آزادی اسرای دفاع مقدس + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
حرف‌های دردناک کودک مجروح فلسطینی در غزه + فیلم
۷۴۳

حرف‌های دردناک کودک مجروح فلسطینی در غزه + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
جنجال آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ماموریت یونیفل + فیلم
۶۹۴

جنجال آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ماموریت یونیفل + فیلم

۰۴ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.