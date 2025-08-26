سقوط ۴ دکل برق خط ۲۳۰ کیلوولت فنوج-نیکشهر بر اثر طوفان شدید

وزیر آموزش و پرورش:آموزش و پرورش ۳۰ هزار معلم استخدام میکند
باشگاه خبرنگاران جوان _ این شرایط جوی نامساعد، به ویژه در مناطق کوهستانی و دشتهای باز، فشار مضاعفی بر زیرساختهای حیاتی، از جمله خطوط انتقال برق، وارد آورد. متأسفانه، چهار عدد از دکلهای بزرگ و استوار این خط انتقال سقوط کرد.
تیمهای عملیاتی شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان با وجود شرایط نامساعد جوی، بیدرنگ به محل حادثه اعزام شدند. هدف اصلی در این مرحله، ارزیابی دقیق میزان خسارت، ایمنسازی منطقه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بیشتر و آغاز عملیات بازسازی و اتصال مجدد خط انتقال است.
اطلاع رسانی به مردم شریف استان و منطقه در خصوص ادامه عملیات ادامه خواهد داشت و با تلاش پرسنل شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم جهت رفع مشکل انجام میگردد.
روابط عمومی شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان