سقوط ۴ دکل برق خط ۲۳۰ کیلوولت فنوج-نیکشهر بر اثر طوفان شدید

باشگاه خبرنگاران جوان _ این شرایط جوی نامساعد، به ویژه در مناطق کوهستانی و دشت‌های باز، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های حیاتی، از جمله خطوط انتقال برق، وارد آورد. متأسفانه، چهار عدد از دکل‌های بزرگ و استوار این خط انتقال سقوط کرد.

تیم‌های عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با وجود شرایط نامساعد جوی، بی‌درنگ به محل حادثه اعزام شدند. هدف اصلی در این مرحله، ارزیابی دقیق میزان خسارت، ایمن‌سازی منطقه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بیشتر و آغاز عملیات بازسازی و اتصال مجدد خط انتقال است.

اطلاع رسانی به مردم شریف استان و منطقه در خصوص ادامه عملیات ادامه خواهد داشت و با تلاش پرسنل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم جهت رفع مشکل انجام می‌گردد.

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان