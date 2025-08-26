عصر امروز، منطقه فنوج و نیکشهر شاهد یک طوفان سهمگین همراه با بارش‌های شدید باران بود که پیامد‌های ناگواری به دنبال داشت و موجب خاموشی در مناطقی از فنوج و کتیج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ این شرایط جوی نامساعد، به ویژه در مناطق کوهستانی و دشت‌های باز، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های حیاتی، از جمله خطوط انتقال برق، وارد آورد. متأسفانه، چهار عدد از دکل‌های بزرگ و استوار این خط انتقال سقوط کرد.

 تیم‌های عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با وجود شرایط نامساعد جوی، بی‌درنگ به محل حادثه اعزام شدند. هدف اصلی در این مرحله، ارزیابی دقیق میزان خسارت، ایمن‌سازی منطقه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بیشتر و آغاز عملیات بازسازی و اتصال مجدد خط انتقال است.

اطلاع رسانی به مردم شریف استان و منطقه در خصوص ادامه عملیات ادامه خواهد داشت و با تلاش پرسنل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم جهت رفع مشکل انجام می‌گردد.

روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

برچسب ها: سقوط تیر برق ، طوفان شن
خبرهای مرتبط
سقوط تیر برق در خرمشهر
سقوط تیر برق برروی ۲ دستگاه خودرو در قزوین
فرو ریختن ۷ تیر برق در اثر برخورد خودرو سواری در اهواز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بهره برداری از ۷۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان در دولت چهاردهم
کاهش تنش آبی در سراوان با افتتاح سه پروژه آبرسانی در هفته دولت
سقوط ۴ دکل برق خط ۲۳۰ کیلوولت فنوج-نیکشهر بر اثر طوفان شدید
آخرین اخبار
سقوط ۴ دکل برق خط ۲۳۰ کیلوولت فنوج-نیکشهر بر اثر طوفان شدید
کاهش تنش آبی در سراوان با افتتاح سه پروژه آبرسانی در هفته دولت
بهره برداری از ۷۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در شمال سیستان و بلوچستان در دولت چهاردهم
سرمایه‌گذاری در آموزش، بنیانی برای رشد اقتصادی سیستان و بلوچستان است
دستگیری عامل تیراندازی کمتر از یک ساعت در زاهدان
زیرساخت‌های کشاورزی و آب در سواحل مکران توسعه می‌یابد
تولید ۹۸ درصد داروی کشور در داخل؛ داروسازی از افتخارات ملی است
توسعه سیستان و بلوچستان نیازمند اختیارات ویژه و تصمیم‌های متفاوت است
اجرای ۲۹ عنوان برنامه بمناسبت هفته بسیج کارمندی در سطح سیستان و بلوچستان
توسعه متوازن بدون بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد امکان‌پذیر نیست