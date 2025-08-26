تصاویری از حضور پرشور بانوان در ورزشگاه پارس+ فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc - \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06cc \u0628\u0647\u200c\u06cc\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646\u062f\u0646\u06cc\u00a0 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644\u06cc: \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0641\u0627\u0626\u0636\u06cc\n\u00a0\n\n