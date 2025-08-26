تیم فجر شهید سپاسی شیراز در شبی باشکوه شاهد حضور پرشور بانوان شیرازی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در شبی به‌یادماندنی  ورزشگاه پارس شیراز برای اولین بار تجربه میزبانی از مسابقات لیگ برتر فوتبال با حضور بانوان را شاهد بود.

 فیلم ارسالی: امین فائضی

 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فجر سپاسی شیراز ، گل‌گهر سیرجان ، ورزشگاه پارس شیراز
خبرهای مرتبط
ورزشگاه پارس، تحول‌آفرین در ورزش استان فارس
رسانه ملی، یار دوازدهم تیم فجر شهید سپاسی در لیگ برتر
فجر سپاسی با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مدیرعامل، آماده بازگشت به اوج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عزم راسخ مدیریت شهری شیراز با افتتاح ۲۸۰ پروژه از هفته دولت
تمهیدات کامل شهرداری شیراز برای دیدار فجر شهید سپاسی/ از اتوبوس و میدل‌باس رایگان تا مترو ویژه 
برداشت ۴۳۰ هزار تُن لیموترش از قطب تولید کشور
فوت راننده بر اثر برخورد خودرو با تیرچراغ برق در کازرون
لزوم ایجاد صنایع در ممسنی برای رفع معضل بیکاری/ افتتاح پروژه‌های ممسنی
سدنرگسی تا پایان امسال آبگیری می‌شود/ تکمیل پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی و رویکرد توسعه پایدار
فارس رتبه اول کشوری در مولدسازی/ ورزشگاه پارس شیراز؛ نماد مولدسازی برای توسعه
حوزه علمیه فارس سنگر علم، تقوا و مقابله با دشمن / رسانه‌ها، پیام‌آوران سحر
اضافه شدن ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه فارس تا دهه فجر/ اجرای کنسرت ارکستر ارمنستان در تخت جمشید
بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۵ کلان پروژه تأمین و انتقال برق در فارس و بوشهر
آخرین اخبار
تصاویری از حضور پرشور بانوان در ورزشگاه پارس+ فیلم
زباله و تخریب طبیعت، سهم سپیدان از گردشگران میلیونی
فارس موتور فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است
لزوم ایجاد صنایع در ممسنی برای رفع معضل بیکاری/ افتتاح پروژه‌های ممسنی
سدنرگسی تا پایان امسال آبگیری می‌شود/ تکمیل پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی و رویکرد توسعه پایدار
بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۵ کلان پروژه تأمین و انتقال برق در فارس و بوشهر
عزم راسخ مدیریت شهری شیراز با افتتاح ۲۸۰ پروژه از هفته دولت
اضافه شدن ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه فارس تا دهه فجر/ اجرای کنسرت ارکستر ارمنستان در تخت جمشید
اهدای ۲۵ هزار بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار فارس
برداشت ۴۳۰ هزار تُن لیموترش از قطب تولید کشور
حوزه علمیه فارس سنگر علم، تقوا و مقابله با دشمن / رسانه‌ها، پیام‌آوران سحر
فارس رتبه اول کشوری در مولدسازی/ ورزشگاه پارس شیراز؛ نماد مولدسازی برای توسعه
تمهیدات کامل شهرداری شیراز برای دیدار فجر شهید سپاسی/ از اتوبوس و میدل‌باس رایگان تا مترو ویژه 
فوت راننده بر اثر برخورد خودرو با تیرچراغ برق در کازرون
بیش از ۱۴۰ طرح در کازرون افتتاح می‌شود
رسانه ملی، یار دوازدهم تیم فجر شهید سپاسی در لیگ برتر
آمادگی برای بحران‌ها با درس‌گیری از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافت