ترامپ خواستار مجازات اعدام در واشنگتن شد

رئیس جمهور آمریکا گفت که هر کسی که در واشنگتن دی سی مرتکب قتل شود، باید مجازات اعدام شامل حال او شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که هر کسی که در واشنگتن دی سی مرتکب قتل شود، باید مجازات اعدام برای او در نظر گرفته شود.

او در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت: "پایتخت = مجازات اعدام. اگر کسی کسی را در پایتخت بکشد، ما به دنبال مجازات اعدام خواهیم بود. این یک اقدام پیشگیرانه بسیار قوی است و هر کسی که آن را شنیده است، با آن موافق است."

ترامپ بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن "شهری بدون جرم" خواهد بود.

او ضمن صحبت در مورد پیامدهای اقدامات خود در واشنگتن دی سی تأکید کرد: "من دیکتاتور نیستم، فقط جلوی جرم را می‌گیرم."

او اظهار داشت: «اگر من سربازان را اعزام نمی‌کردم، المپیک در کالیفرنیا برگزار نمی‌شد. آنها کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند.»

او تأکید کرد که به لطف دولتش، ایالات متحده امن‌تر خواهد شد. ترامپ اظهار داشت: «کشور ما در وضعیت فوق‌العاده‌ای قرار دارد. ارتش ما قوی، قدرتمند و مورد احترام است.»

منبع: واشنگتن پست

برچسب ها: دونالد ترامپ ، گارد ملی آمریکا
