تصاویر قسام از هلاکت و جراحت ۲۵ نظامی صهیونیست + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0633\u0627\u0645\u060c \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u062a\u200c\u062d\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0637\u06cc \u0622\u0646\u060c \u06f5 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u06f2\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n