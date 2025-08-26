باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویر قسام از هلاکت و جراحت ۲۵ نظامی صهیونیست + فیلم

در این ویدئو تصاویر قسام از هلاکت و جراحت ۲۵ نظامی صهیونیست را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - گردان‌های قسام، تصاویری از عملیات خود در بیت‌حانون منتشر کردند که طی آن، ۵ نظامی صهیونیست کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.

