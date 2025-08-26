باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه روز سه‌شنبه در جلسه کابینه گفت که امیدوار است تمام درگیری‌های بزرگ در سراسر جهان تا پایان سال ۲۰۲۵ حل و فصل شوند.

وی اظهار داشت: "روسیه-اوکراین، ایران، اسرائیل-حماس، ما تمام این هفته در مورد هر سه این درگیری‌ها جلساتی داریم و امیدواریم قبل از پایان امسال آنها را حل و فصل کنیم. "

ویتکاف در ادامه از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای حل و فصل همه این درگیری‌ها تمجید کرد! او همچنین مدعی شد که در حال کار بر روی "چندین ورودی جدید" به توافق ابراهیم است.

منبع: تاس