فریاد کودکان گرسنه غزه

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u06f2\u06f2 \u0645\u0627\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0648 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u0634\u062f\u06cc\u062f\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646 \u0644\u0642\u0645\u0647 \u0646\u0627\u0646\u06cc \u0645\u062c\u0628\u0648\u0631 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u063a\u0630\u0627 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n