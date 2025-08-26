باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
فریاد کودکان گرسنه غزه

فریاد دردناک کودکان غزه از شدت گرسنگی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کودکان غزه بعد از ۲۲ ماه جنگ و محاصره شدید، برای یافتن لقمه نانی مجبور هستند به مراکز توزیع غذا مراجعه می‌کنند.

