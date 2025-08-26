سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گفته وزیر جهاد کشاورزی، ۸۷ درصد مطالبات گندم‌کاران با حمایت مجلس پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در توضیح نشست امروز سه‌شنبه (چهار شهریورماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وزیر و نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی برگزار شد و تشکل‌ها و فعالان این حوزه مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

رضا حاجی‌پور افزود: یکی از مسائل مهم مطرح‌شده در این نشست، اختلاف شدید قیمت جو در سامانه بازارگاه و بازار آزاد بود؛ به نحوی که جو در بازارگاه ۱۱ هزار تومان عرضه می‌شود، اما در بازار آزاد با قیمت ۲۲ هزار تومان به فروش می‌رسد و همین موضوع منجر به ایجاد رانت و فساد شده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز بر ضرورت واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی تأکید شد، گفت: موضوع کشتار دام‌های مولد به دلیل عدم تأمین به‌موقع نهاده‌ها مطرح شد که در صورت وقوع، جبران آن به بیش از یک دهه زمان نیاز خواهد داشت. همچنین کاهش چهار میلیون تنی تولید گندم و نبود پویایی کافی در وزارت جهاد کشاورزی نیز از دیگر انتقادات نمایندگان و تشکل‌ها بود.

رضا حاجی‌پور با اشاره به واردات ۱۸ میلیون تن نهاده توسط بخش خصوصی و مشکلات ناشی از آن گفت: وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این مشکل، گزارشی از رشد تولیدات کشاورزی و سهم سه میلیارد دلاری این بخش در تراز تجاری کشور ارائه داد و اعلام کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد که نهاده‌های دامی تا پایان سال با قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود و ثبت سفارش واردات نهاده‌ها با توجه به شرایط خاص کشور افزایش یافته است. همچنین بیش از یک میلیون تن نهاده دامی در سامانه بازارگاه موجود است و اصلاحاتی برای حذف واسطه‌ها در این سامانه در حال انجام است.

رضا حاجی‌پور خاطرنشان کرد: مقرر شد هفته آینده نشستی با حضور وزیر جهادکشاورزی، تشکل‌های بخش کشاورزی، بانک کشاورزی و بانک مرکزی برگزار شود تا راهکار‌های عملیاتی برای رفع چالش‌های تولید و تأمین نهاده‌ها بررسی و تصویب شود.


