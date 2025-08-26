تاکید نمایندگان مجلس بر توسعه قدرت موشکی، پدافندی و سایبری

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نشست مشترک با وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ضمن قدردانی از دستاورد‌های دفاعی کشورمان بر توسعه قدرت موشکی، پدافند هوایی و سایبری تاکید کردند.

در اين نشست كه به مناسبت بزرگداشت صنعت دفاعى و در هفته دولت برگزار شد، رؤسای سازمان عقيدتى سياسى و حفاظت اطلاعات و نيز معاونين ذيريط وزارت دفاع، روند اقدامات و رویکرد راهبردى و جارى و همچنین تعاملات وزارت دفاع با مجلس شوراى اسلامى، دولت و نيروهاى مسلح را تشريح و وضع آمادگی دفاعى را تبیین كردند.

در ادامه این دیدار، اعضای كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى و رؤساى كميسيون هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامی ضمن تبریک بزرگداشت صنعت دفاعى و قدردانی از دستاوردهاى عظيم نيروهاى مسلح و پیروزی ملت قهرمان ايران در جریان تجاوز رژیم صهيونیستی، بر اهتمام و تقويت اقدامات نيروهاى مسلح برای ارتقاء توانمندی هاى صنعت دفاعى در حوزه های راهبردى مانند توسعه قدرت موشكى، پدافند هوایی، سايبرى و ساير حوزه هاى رزم زمينى، هوايى و دريایی و دستيابى بيشتر به قابليت هاى فناورانه و مشترك دفاعى ملى تاكید و آمادگی مجلس شوراى اسلامى را براى پشتیبانی از نيروهاى مسلح وصنايع دفاعى اعلام کردند.

ارتقاء بهبود معيشت كاركنان و بازنشستگان نيروهاى مسلح كه نقش محورى و فداكارانه در دفاع از ملت و ايران اسلامى دارند و تأمين كامل و به هنگام منابع و اعتبارات تقویت بنيه دفاعى كشور درسال جارى و لايحه بودجه ساليانه، از ديگر مواردى بود كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مطرح و بر آن تاکید کردند.

وزير دفاع نيز در این دیدار ضمن بيان دستاور دهاى اثربخش صنعت دفاعى تأكيد کرد: در چارچوب تدابير فرماندهى معظم كل قوا مبنى بر حفظ و ارتقا روزافزون آمادگی براى مقابله با تهديدهای دشمنان، نیروهای مسلح با روحيه خودباورى و با تكيه بر نيروى ايمان و تمركز بر دانش و استمرار نوآورى وفن آورى هاى نوين و وزارت دفاع، با رویكرد جهادى، شكست پذیری رژیم پلید صهيونيستى به ويژه‌ در جنگ تحميلى اخير را بر جهانيان اثبات کردند.

امیر سرتيب خلبان نصيرزاده اضافه كرد: در دفاع مقدس و ملى اخير، نيروهاى مسلح با استفاده از دستاوردهاى صنايع دفاعى پیشرفته توانستند با عمليات آفندی از پدافند چند لایه و پیشرفته رژیم صهيونيستى كه از سوى ساير دولت هاى غربى و آمریکا پشتیبانی شده بود با موفقيت عبور كنند و بسیاری از اهداف نظامى آن ها را با موشك هايى كه ثمره مجاهدتهاى دانشمندان دفاعى بوده است، منهدم كنند.