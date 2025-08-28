گوینده رادیو آوا گفت: من سرباز پدافندی هستم که پشت میکروفن با دشمن مبارزه می‌کنم. هرگز اجازه نمی‌دهیم دشمن به وطنمان دست درازی بکند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - وجیهه سادات حسینیان، گوینده رادیو که در لحظه حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای صداوسیما، غیورانه پشت تریبون رادیو آوا ایستاد و فریاد «الله اکبر» را سر داد، در یادواره شهدای «لاله‌خیز» مورد تقدیر قرار گرفت.

او در گفت‌و‌گو با ما از حس و حال اجرایش آن هم در لحظه حمله به ساختمان شیشه‌ای سخن گفت و توضیح داد: آنتن زنده غایت همه چیز است. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم، که آنتن و پخش‌مان دست دشمن بیفتد و اجازه ندادیم که دشمن به اهدافش برسد. رژیم صهیونیستی به دنبال آن بود که ما را بزند و آنتن قطع بشود؛ ولی خداوند خواست که آن کلمات در زبانم جاری شود و به «شهادتمان مبارک» باد ختم بشود. ما هرگز حتی برای یک لحظه آنتن را به دست دشمن ندادیم. 

حسینیان تصریح کرد: من همیشه می‌گویم میکروفن برای من آب است، خاک است، وطن است. میکروفن برای من ناموس است. من هم سرباز پدافندی هستم، که پشت میکروفن با دشمن مبارزه می‌کنم. هرگز اجازه نمی‌دهیم دشمن به وطنمان دست درازی بکند و دستش را کوتاه خواهیم کرد.

حسینیان

گوینده رادیو آوا با بیان اینکه به هر کدام از عکس‌های شهدا و خانواده‌های آنها که نگاه می‌کنم، بیشتر به ایرانم افتخار می‌کنم و بار مسئولیت بیشتری بر دوش ما اصحاب رسانه می‌آید، گفت: بیشتر به خودمان می‌بالیم که چه ایران و مردمان متعهدی داریم و به شهدایمان خیلی افتخار می‌کنیم.

حسینیان

