سخنگوی صنعت آب کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده حدود ۱۰ شهریور افتتاح رسمی تا کرج تصفیه‌خانه شماره دو انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور، در مورد آخرین وضعیت پروژه انتقال آب از طالقان به تهران، گفت: آب اندازی اولیه پروژه طالقان در این خط به کیلومتر ۱۵ کرج رسید، یعنی تاکنون ۳۹ کیلومتر از لوله‌گذاری در این مسیر آب‌اندازی شده و ۱۵ کیلومتر باقی مانده است تا به تصفیه خانه کرج برسد.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده حدود ۱۰ شهریور افتتاح رسمی تا کرج تصفیه‌خانه شماره دو انجام شود.

بزرگ‌زاده گفت: با رسیدن آب زیاران به کرج جابه‌جایی دو و نیم متر مکعبی در ثانیه سهمیه کرج انجام می‌شود، یعنی از خط قدیمی لوله بتنی که ۵ مترمکعب در ثانیه از زیاران به کرج منتقل می‌کرد که از آن دو و نیم متر مکعب برای تهران و دو و نیم متر مکعب برای کرج بود، در صورت رسیدن از آب از خط فولادی جدید به کرج، تمام آن ۵ متر مکعب در ثانیه به تهران منتقل می‌شود و دو و نیم متر مکعب آب جدید به کرج خواهد رسید. سخنگوی صنعت آب پیش‌بینی کرد، تا هفته آینده این طرح به بهره برداری می‌رسد.

برچسب ها: انتقال آب ، سد طالقان ، کم‌آبی ، پروژه آبی
خبرهای مرتبط
به ازای مصرف هر مترمکعب آب، حدود ۱.۴ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود
شیوه‌های نوین مدیریت منبع آبی چگونه است؟
کارآفرینی زوج روستایی لرستانی از شالی تا پسته + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۴ شهریور ماه
تولید خودروی شاهین به ۱۷۰ هزار دستگاه رسید/ تحویل خودروی شاهین براساس اولویت بندی
پهلوگیری نخستین کشتی کانتینری مگاسایز کشتیرانی؛ به‌زودی
صرفه‌جویی ۸۹۵ مگاواتی برق در تهران با تعطیلی شنبه
تولید نیسان آبی از مردادماه متوقف شد
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۵ شهریور ماه
نوسازی و بازسازی؛ کلید بهینه‌سازی مصرف انرژی
توزیع ۶۲۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو + فیلم
اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی آغاز شد
۴۴ کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله ایران معامله شد
آخرین اخبار
آخرین وضعیت مهمترین پروژه آبی تهرانی‌ها
دولت در حال تهیه زیرساخت برای انتقال مردم به منطقه مکران است/ آب یک کالای اقتصادی است+ فیلم
به ازای مصرف هر مترمکعب آب، حدود ۱.۴ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۵ شهریور ماه
تولید نیسان آبی از مردادماه متوقف شد
۴۴ کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله ایران معامله شد
سرمایه‌گذاران باید در هنگام نوسانات بازار سهام چه رویکردی داشته باشند؟
مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی صفر شد
تولید خودروی شاهین به ۱۷۰ هزار دستگاه رسید/ تحویل خودروی شاهین براساس اولویت بندی
توزیع ۶۲۰ هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه در بازار خودرو + فیلم
بدون کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود
گردش مالی خرما در بازار داخل و صادرات ۱.۵ میلیون دلار است
افزایش ۳ برابری تولید نفت با فناوری «فرازآوری فومی»
افتتاح ۹۸۹ طرح عمرانی آب و خاک کشاورزی در هفته دولت/ ایجاد ٣۵ هزار شغل
رشد ۱۷ درصدی اجرای طرح ملی رفع تداخلات اراضی در دولت چهاردهم
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان در حوزه آهن و فولاد
مصوبه پرداخت تسهیلات تهیه و تدارک کودهای کشاورزی ابلاغ شد
معرفی دو طرح نوسازی و برقی‌سازی ناوگان به بورس
صرفه‌جویی ۸۹۵ مگاواتی برق در تهران با تعطیلی شنبه
افتتاح ۷۴۰ بنگاه کوچک و متوسط به ارزش ۲۰ همت
کشت گندم از ۲۰ شهریور آغاز می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۴ شهریور ماه
میزان تامین ارز واردات امسال به ۲۲.۵ میلیارد دلار رسید
پهلوگیری نخستین کشتی کانتینری مگاسایز کشتیرانی؛ به‌زودی
تحقق افزایش تولید نفت در دولت چهاردهم
شورای عالی تشکل‌ها تشکیل می‌شود/ افتتاح طرح فولادی به ارزش ۲۲۰ میلیون یورو
نوسازی و بازسازی؛ کلید بهینه‌سازی مصرف انرژی
اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی آغاز شد
بهره برداری از ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه ملی و استانی در حوزه کشاورزی
گسترش پرواز‌های هفتگی ایران - پاکستان