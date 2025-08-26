باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور، در مورد آخرین وضعیت پروژه انتقال آب از طالقان به تهران، گفت: آب اندازی اولیه پروژه طالقان در این خط به کیلومتر ۱۵ کرج رسید، یعنی تاکنون ۳۹ کیلومتر از لولهگذاری در این مسیر آباندازی شده و ۱۵ کیلومتر باقی مانده است تا به تصفیه خانه کرج برسد.
وی بیان کرد: پیشبینی میشود تا هفته آینده حدود ۱۰ شهریور افتتاح رسمی تا کرج تصفیهخانه شماره دو انجام شود.
بزرگزاده گفت: با رسیدن آب زیاران به کرج جابهجایی دو و نیم متر مکعبی در ثانیه سهمیه کرج انجام میشود، یعنی از خط قدیمی لوله بتنی که ۵ مترمکعب در ثانیه از زیاران به کرج منتقل میکرد که از آن دو و نیم متر مکعب برای تهران و دو و نیم متر مکعب برای کرج بود، در صورت رسیدن از آب از خط فولادی جدید به کرج، تمام آن ۵ متر مکعب در ثانیه به تهران منتقل میشود و دو و نیم متر مکعب آب جدید به کرج خواهد رسید. سخنگوی صنعت آب پیشبینی کرد، تا هفته آینده این طرح به بهره برداری میرسد.