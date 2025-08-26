وفایی از صعود به جمع ۱۶ نفر پایانی بازماند

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات اسنوکر آزاد ووهان به عنوان یکی از رویداد‌های اصلی رده بندی تور جهانی اسنوکر از دوم شهریور در شهر ووهان چین در حال برگزاری است و حسین وفایی به عنوان تنها نماینده ایران در این رقابت‌ها بود.

وفایی در نخستین دیدار خود در مرحله انتخابی موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ برابر «جینهوآ ژائو» از چین به پیروزی برسد و سپس در دومین مسابقه با برتری ۵ بر ۱ برابر «بن مرتنز» از بلژیک راهی مرحله سوم شد.

با این دو پیروزی، نماینده کشورمان به جمع ۳۲ بازیکن برتر راه یافت و امروز سه‌شنبه چهارم شهریور در دیداری حساس به مصاف مارک آلن رفت و با نتیجه ۵ بر ۴ این بازی را واگذار کرد و از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی بازماند.