وفایی از صعود به جمع ۱۶ نفر پایانی بازماند

حسین وفایی نماینده حرفه‌ای اسنوکر ایران پس از دو پیروزی ارزشمند، در سومین دیدار مقابل نفر یازدهم رده بندی جهانی نتیجه را واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات اسنوکر آزاد ووهان به عنوان یکی از رویداد‌های اصلی رده بندی تور جهانی اسنوکر از دوم شهریور در شهر ووهان چین در حال برگزاری است و حسین وفایی به عنوان تنها نماینده ایران در این رقابت‌ها بود.

وفایی در نخستین دیدار خود در مرحله انتخابی موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ برابر «جینهوآ ژائو» از چین به پیروزی برسد و سپس در دومین مسابقه با برتری ۵ بر ۱ برابر «بن مرتنز» از بلژیک راهی مرحله سوم شد.

با این دو پیروزی، نماینده کشورمان به جمع ۳۲ بازیکن برتر راه یافت و امروز سه‌شنبه چهارم شهریور در دیداری حساس به مصاف مارک آلن رفت و با نتیجه ۵ بر ۴ این بازی را واگذار کرد و از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی بازماند.

