مکرون خطاب به نتانیاهو: به جنگ مرگبار و غیرقانونی در غزه پایان دهید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در نامهای به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که روز سهشنبه منتشر شد، انتقاد اخیر بنیامین نتانیاهو در مورد افزایش یهودستیزی در فرانسه را به شدت رد کرد و هشدار داد که این موضوع نباید به عنوان «سلاح» استفاده شود.
با افزایش تنشهای بینالمللی بر سر درگیری در غزه، جنجالهایی در مورد افزایش اقدامات یهودستیزانه و جرایم ناشی از نفرت در فرانسه ایجاد شده است.
مکرون در نامهای که در چندین روزنامه منتشر شد، به نتانیاهو نوشت: «اتهامات بیعملی در مواجهه با بلایی که ما با تمام توان خود با آن مبارزه میکنیم، غیرقابل قبول است و توهینی به کل فرانسه محسوب میشود. مبارزه با یهودستیزی نباید به سلاح تبدیل شود و هیچ اختلافی بین اسرائیل و فرانسه ایجاد نخواهد کرد.»
اسرائیل تحت فشار فزایندهای برای پایان دادن به جنگ خود در غزه، جایی که جنگ باعث ایجاد بحران انسانی و ویرانی بخش زیادی از این سرزمین شده است و بازگرداندن اسرای اسرائیلی که در آنجا نگهداری میشوند، بوده است.
مکرون در نامه روز سهشنبه نوشت: «من رسماً از شما درخواست میکنم که به رقابت ناامیدکننده یک جنگ دائمی مرگبار و غیرقانونی در غزه که باعث بیآبرویی و قرار دادن مردم شما در بنبست شده است، پایان دهید.»
در نامهای که در اواسط ماه اوت ارسال شد، نتانیاهو شکایت کرده بود که وعده مکرون مبنی بر به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی توسط فرانسه، یهودستیزی را تشدید میکند.
مکرون اعلام کرده بود که فرانسه در جلسه سازمان ملل در ماه سپتامبر رسماً یک کشور فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت. نتانیاهو در نامه خود به مکرون ادعا کرده بود که یهودستیزی پس از این اعلام در فرانسه «افزایش» یافته است.
نتانیاهو مدعی شده بود: «درخواست شما برای تشکیل یک کشور فلسطینی، آتش یهودستیزی را شعلهورتر میکند. این دیپلماسی نیست، بلکه دلجویی از شبهنظامیان حماس است که اسرائیل در غزه با آنها میجنگد.»
در روزهای اخیر، زمانی که سفیر واشنگتن در پاریس در نامهای عمومی به مکرون، فرانسه را به «عدم اقدام کافی» در مورد یهودستیزی متهم کرد، اختلاف دیپلماتیکی بین ایالات متحده و فرانسه نیز بالا گرفت. فرانسه ادعاهای کوشنر را «غیرقابل قبول» خواند.
منبع: خبرگزاری فرانسه