باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - طرح‌های بخش خشت در شهرستان کازرون با حضور مسئولان افتتاح شد.

نیک مرام فرماندار ویژه کازرون با اشاره به افتتاح آموزشگاه شش کلاسه شهید محراب سلیمانی شهبازخانی، اظهار کرد: زیربنای این مدرسه ۷۰۰ مترمربع، عرصه آن ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع و با اعتبار بیش از ۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

افتتاح پایگاه سلامت خشت

او گفت: همچنین پایگاه سلامت ضمیمه خشت با زیربنای ۲۹۴ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

نیک مرام تصریح کرد: پایگاه سلامت ضمیمه خشت با پوشش جمعیت ۱۱ هزار نفر، خدماتی مانند مراقبت‌های مادران و کودکان، سلامت روان، واکسیناسیون و غربالگری نوزادان به مراجعان ارائه می‌دهد.

بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی

فرماندار ویژه کازرون با اشاره به بهره برداری از ۲ طرح مهم آبرسانی در بخش خشت، اضافه کرد: طرح اصلاح و بازسازی خط انتقال آب روستای شهبازخانی با طول خط هزار متر و اعتبار یک میلیارد تومان، با هدف رفع فرسودگی شبکه و جلوگیری از هدررفت آب و تأمین آب پایدار برای روستا‌های شهبازخانی و بورکی سفلی به بهره برداری رسید.

طرح تکمیل ایستگاه پمپاژ و اصلاح شبکه آبرسانی روستای بورکی علیا

نیک مرام بیان کرد: ساخت ساختمان ایستگاه پمپاژ ۸۰ مترمربعی، با برق‌رسانی به طول ۱۰۰ متر، تجهیز و راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب روستای بورکی علیا با اعتبار بیش از ۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت و گاز، استانی و شهرستانی پس از حدود ۷ سال با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

نیک مرام تصریح کرد: همچنین یک واحد مسکونی با زیربنای ۱۱۶ مترمربع برای یکی از خانواده‌های نیازمند، با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و اعطای تسهیلات حمایتی، به بهره‌برداری رسید.

فرماندار ویژه کازرون با اشاره به اهمیت هفته دولت، حضور در میان مردم و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی را فرصتی برای تبادل نظر با مردم و تقویت روحیه خدمتگزاری دانست و گفت:

به رغم همه محدودیت‌های مالی، امسال در شهرستان کازرون بیش از ۱۴۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری شده است.

بخش خشت یکی از بخش‌های شهرستان کازرون و مرکز آن شهر خشت است. کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.