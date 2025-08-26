مذاکره ایران با اروپا ادامه خواهد داشت

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد که مذاکرات میان ایران با تروئیکای اروپا در روز‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره جزئیات مذاکره ایران با سه کشور اروپایی گفت: در مذاکره امروز ایران با ۳ کشور اروپایی، مطالبه ایران در زمینه رفع تحریم‌ها و حقوق هسته‌ای صریح و روشن به طرف اروپایی گفته شد.

وی افزود: به اروپایی‌ها تشریح کردیم که به‌دلایل حقوقی حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارند و اگر چنین اتفاقی بیفتد برای آن‌ها تبعات خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: در هفته‌های اخیر کشورهای اروپایی ادعای توسل به سازوکار بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را مطرح کرده بودند که ایران در مواضع اصولی خود تأکید کرد.

بقایی گفت: بر اساس دلایل روشن حقوقی و قانونی، سه کشور اروپایی چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، تبعات آن متوجه همان کشورها خواهد بود.

به گفته وی، قرار شد در روزهای آینده تماس‌ها بین طرفین ادامه پیدا کند.

