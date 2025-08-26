مذاکره ایران با اروپا ادامه خواهد داشت

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره جزئیات مذاکره ایران با سه کشور اروپایی گفت: در مذاکره امروز ایران با ۳ کشور اروپایی، مطالبه ایران در زمینه رفع تحریمها و حقوق هستهای صریح و روشن به طرف اروپایی گفته شد.
وی افزود: به اروپاییها تشریح کردیم که بهدلایل حقوقی حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارند و اگر چنین اتفاقی بیفتد برای آنها تبعات خواهد داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: در هفتههای اخیر کشورهای اروپایی ادعای توسل به سازوکار بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت را مطرح کرده بودند که ایران در مواضع اصولی خود تأکید کرد.
بقایی گفت: بر اساس دلایل روشن حقوقی و قانونی، سه کشور اروپایی چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، تبعات آن متوجه همان کشورها خواهد بود.
به گفته وی، قرار شد در روزهای آینده تماسها بین طرفین ادامه پیدا کند.