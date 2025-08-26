سه سوارکار تیم ملی المپیک ویژه ایران در رقابت‌های منطقه‌ای مِنا ۲۰۲۵ العین امارات، با کسب پنج مقام ارزشمند به کار خود پایان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون سوارکاری، سه سوارکار تیم ملی المپیک ویژه ایران روز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ در رشته‌های درساژ و زیباسواری رویداد سوارکاری منطقه‌ای المپیک ویژه مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در شهر العین امارات خوش درخشیدند و موفق به کسب پنج مقام ارزشمند در رده‌های مختلف شدند.

درساژ

 محمدرضا بیات (استان البرز) – مقام اول رده BI۳

 امیرحسین بافرانی (استان البرز) – مقام اول رده CI۳

 سیده شوآ حسن‌پور (استان مازندران) – مقام دوم رده BI۲

زیباسواری

سیده شوآ حسن‌پور (استان مازندران) – مقام اول رده BI۳

 امیرحسین بافرانی (استان البرز) – مقام دوم رده CI۱

این موفقیت تاریخی برای نخستین بار در تاریخ ورزش سوارکاری افراد دارای کم‌توانی ذهنی در ایران به ثبت رسید و افتخاری بزرگ برای جامعه ورزش کشور رقم زد.

تیم ملی المپیک ویژه ایران با حمایت کمیته ملی پارالمپیک، المپیک ویژه ایران، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون سوارکاری و با مربیگری سیده الهام مصدقی و امیرمحسن ذاکری زفرقندی و سرپرستی علی طهایی در این رقابت‌ها حضور یافت.

غزاله منتظم، رئیس کمیته پاراسوارکاری کشور، در این خصوص اظهار داشت:

این دستاورد ارزشمند، گامی مهم در مسیر توسعه ورزش فراگیر و تحقق عدالت ورزشی در جمهوری اسلامی ایران است و امید تازه‌ای برای حضور قدرتمند در المپیک ویژه جهانی شیلی ۲۰۲۷ ایجاد می‌کند.

گفتنی است روز چهارشنبه پنجم شهریور نیز سوارکاران المپیک ویژه ایران در دو رشته پرش و مسیریابی به میدان خواهند رفت.

