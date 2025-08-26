باشگاه خبرنگاران جوان - آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی شامگاه سه‌شنبه ۴ شهریور با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری و جمعی از مفاخر فرهنگی کشور در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد برگزار شد.

در این مراسم سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه «امشب شبی استثنایی در تاریخ فرهنگ ایران زمین رقم خورده است» اظهار داشت: این مکان تاریخی امشب هویتی نوین پیدا کرد. روح استاد فرشچیان در این فضا حضور دارد؛ روحی که همچون خورشیدی فروزان، هم روشنی می‌بخشد و هم گرما. انسان‌های بزرگ پس از حیات جسمانی، سرچشمه‌ای زاینده برای فرهنگ و هویت جامعه خویش می‌شوند و میراث آنان همچون چشمه‌ای جوشان، نسل‌های آینده را سیراب خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر جایگاه ایران در حافظه تاریخی و هویتی ملت‌ها خاطرنشان ساخت: چرا ایران را جان خود می‌دانیم؟ زیرا ایران تبار، حیثیت و شناسنامه ماست. این سرزمین جسمی دارد و روحی؛ روح ایران همان فرهنگ و تمدن، شاعران و اسطوره‌ها و مفاخر بی‌بدیل آن است. ما از اشخاص سخن نمی‌گوییم، بلکه از شخصیت‌هایی سخن می‌رانیم که هویت‌ساز، انسجام‌بخش و تمدن‌آفرین هستند.

صالحی‌امیری با اشاره به پایداری تاریخی ملت ایران تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که ایران هرگز تن به تسلیم نداده است. این سرزمین، گنجینه‌ای از رمزها و رازهای تمدنی است که در هر گوشه آن نشانی از فرهنگ و هنر ایرانی به چشم می‌خورد. ثبت آثار ملی و جهانی ایران – چه در عرصه میراث ملموس و چه در میراث ناملموس – گواهی روشن بر عظمت و استمرار این تمدن است.

وی در پایان ضمن قدردانی از بزرگان حاضر در این آیین گفت: فرهنگ چشمه‌ای زاینده است که هرگز نمی‌خشکد. امروز سرافرازیم که در کنار چهره‌هایی گرد آمده‌ایم که هر یک تجلی روح ایران‌اند؛ سرمایه‌هایی که مایه مباهات یک ملت‌اند. در برابر مقام شامخ استاد فرشچیان و مفاخر هنر ایران زمین سر تعظیم فرود می‌آوریم.

منبع: وزارت میراث فرهنگی