باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو حیدری در نشست خبری پس از تساوی ۳ بر ۳ استقلال مقابل ذوب آهن، گفت: بازی خیلی زیبایی مخصوصا در نیمه دوم بود. ما بازی آنها را میشناختیم و ساپینتو نقاط ضعف و قوت حریف را بعد از بازی با تراکتور گوشزد کرد و خواست بازی تراکتور را فراموش کنند چون وقتی بازی را ببرید ۲ یا ۳ روز خوشحالی میکنیم. بازی گره خورد و ما عقب افتادیم، آمدیم جبران کنیم گل سوم را خوردیم.
وی افزود: نیمه دوم خیلی خوب بودیم و مثل بازی با تراکتور بودیم و حتی میتوانستیم بازی را ببریم. هیچوقت به داور اعتراض نداشتهام اما نمیدانم چرا داور یک مقدار عصبانی بود و حتی به یکی از اعضای کادر فنی ما که نشسته بود و با بازیکنان خودمان صحبت میکرد کارت زرد اشتباه داد. داور روی خطاها خیلی نتوانست مدیریت کند و امیدوارم سهوی باشد. ما همیشه از داوری ضربه خوردهایم و استقلال همیشه مظلوم بوده است. فینال حدفی ۲ سال قبل دیدید ساپینتو چطور اخراج شد.
مربی استقلال ادامه داد: چون ما تقریبا تیم خوبی جمع کردهایم خیلی افراد ناراحت هستند و شروع کردند دوباره به استقلال ضربه بزنند. دشمنان استقلال همیشه مشخص هستند. وقتی بازیکنی مثل آسانی یا بازیکنان خارجی دیگر را میآوریم روی کیفیت تیم تاثیر میگذارد و برخی فکر میکنند جا ماندهاند و استقلال تیم خوبی شده است. از آنجا که تیم دیر بسته شد یک مقدار ناهماهنگی وجود دارد و سعی میکنیم در تعطیلات آنها را برطرف کنیم.
حیدری افزود: امیدوارم ساپینتو زودتر بازگردد. فکر میکنم ساپینتو از همه ما ایرانیتر است. در دوران جنگ وقتی صحبت میکردیم خیلی اشتیافق داشت به ایران بیاید و این جای تحسین دارد. امیدوارم آقای تاج و کسانی که تصمیم گیر هستند کاری کنند ساپینتو زودتر روی نیمکت بنشیند.
وی درباره ناهماهنگی میان بازیکنان استقلال گفت: امسال خیلی تغییر داشتیم و ۱۳ یا ۱۴ بازیکن از ما جدا شدند. زمان میبرد تا هماهنگی ایجاد شود. فکر میکنم با گذشت زمان به هماهنگی میرسیم.
حیدری در ادامه درباره اینکه آیا نگران بالا رفتن توقعات و فشار بر بازیکنان نیستید، خاطرنشان کرد: همیشه از استقلال توقع قهرمانی است. زمانیکه من هم بازی میکردم سعی میکردیم در زمین بهترین بازی خودمان را انجام دهیم. الان هم همین است. بهترین بازیکنان سال قبل در تیم ماندند. بازیکنی مثل کوشکی ببینید چقدر در تیم پیشرفت داشته است. بازیکنی که به استقلال می آید باید مثل کوشکی عمل کند. به جوانان همیشه میگویم در استقلال جای آزمون و خطا نیست و باید بهترین باشید. به بچهها گفتیم برد تراکتور را فراموش کنید و از ثانیه یک تمرکز داشته باشید تا بتوانید بازی را ببرید اما بازی گره خورد اما خدا را شکر به بازی برگشتیم. از تساوی اصلا راضی نیستیم و ساپینتو از این نتیجه خیلی عصبانی بود. فقط دنبال ۳ امتیاز بودیم و یک هفته به بچه ها گوشزد کردیم. مشخص نشد چه اتفاقی افتاد که ساپینتو محروم شد اما امیدوارم زودتر بازگردد. اگر او روی نیمکت باشد خیلی موثر است.
مربی استقلال درباره اتلاف وقت بازیکنان حریف گفت: فکر میکنم اتلاف وقت از نیمه اول شروع شد. نیمه اول ۳ دقیقه وقت اضافه داشت اما فکر میکنم در نیمه دوم باید ده دقیقه وقت اضافه میگرفتند اما ۷ دقیقه لحاظ کردند. وقتی یک بازیکن چند بار خودش را روی زمین میاندازد داور باید کارت بدهد تا حساب کار دست بقیه بیاید اما داور با بازیکنان ذوب آهن مهربان بود.
حیدری درباره بدنسازی تیم تاکید کرد: ساپینتو همیشه بدنسازی خیلی سختی دارد و بازیکنان همیشه این را گفتهاند. وقتی بازی را ۳ بر یک عقب هستید باید فشار مضاعف متحمل شوید و به همین خاطر بود که بازیکنان اواخر بازی خسته بودند. ساپینتو بهترین گروه را با خود آورده و امیدوارم بتوانیم تیم خیلی خوبی بسازیم اگر به کسی برنخورد.
وی درباره حمایت هواداران استقلال گفت: واقعا هواداران ما بامعرفت ترین در دنیا هستند چون در تمام سختیها پشت استقلال بودند و همیشه سنگ تمام گذاشتند. امیدوارم تیمی بسازیم که آنها دوست دارند. هواداران ما انقدر فنی هستند که همه چیز را میدانند. تیم ما مقداری دیر بسته شد اما از مدیریت و مخصوصا آقای تاجرنیا تشکر میکنیم که تیم خوبی بسته شد. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، خسرو حیدری همچنین در بخش هایی از صحبت های خود در میکسدزون ورزشگاه شهر قدس، گفت: ذوب آهن خیلی وقت تلاف کرد و این کارها دیگر در سال ۲۰۲۵ منسوخ شده است. وقتی ۳ بر یک جلو بودند میخواستند بازی را ببرند. اگر انقدر وقت تلف کنید دیگر فوتبال نیست. وقتی یکی مثل فغانی را در دنیا داریم باید از نظر داوری پیشرفت کنیم اما کنترل بازی از دست داور خارج شد.
وی درباره وضعیت بازیکنان خارجی استقلال گفت: آسانی آمادهتر از بقیه بود چون در تیمش بازی میکرد. در تعطیلات میتوانیم هماهنگی خوبی پیدا کنیم.
حیدری در ادامه با بیان اینکه بازی در ورزشگاه آزادی به سود استقلال خواهد بود، خاطرنشان کرد: امیدوارم آزادی هر چه زودتر آماده شود چون بازی در آزادی خیلی برای ما تفاوت دارد.
وی درباره نارضایتی هواداران از عملکرد آنتونیو آدان در این بازی، گفت: بازی قبلی آدان خیلی کمک کرد که بازی را بردیم. یک روز وقتی مشکلی پیش میآید فقط دروازه بان نیست و مربوط به کل تیم است.
وی درباره تقویت بیشتر تیم نیز گفت: علی کریمی را میخواستیم بیاوریم. او دوست من است و خیلی با هم صحبت داشتیم. به عنوان یک استقلالی دوست داشتم او به تیم اضافه شود. خیلی خوب هم جلو رفتیم اما لحظه آخر خودش پشیمان شد.
منبع: ایسنا