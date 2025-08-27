یک روزنامه‌نگار معتقد است آمریکا در حالی که به شما لبخند می‌زند، با بمب اتم شما را می‌کشد. ما دیدیم که آنها چطور به ایران خیانت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - رضوان مرتضی، روزنامه‌نگار و مستندساز در شبکه پرس‌تی‌وی تهدید اصلی منطقه را آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: می‌دانید که آمریکایی‌ها سردمداران جنگ هستند.

او ادامه داد: آمریکایی‌ها دروغ‌گویان بسیار ماهری هستند و دیده‌ایم که چطور به ایران خیانت کردند و چگونه لبنان را فریب دادند. چگونه مردم منطقه را یکی پس از دیگری فریب دادند. به شما نگاه می‌کنند، لبخند می‌زنند و سپس با بمب اتمی شما را می‌کشند. این چهره واقعی امریکایی‌هاست. 

این روزنامه‌نگار معتقد است که تهدید نه از طرف سوریه و ایران بلکه از جانب تجاوز مداوم به لبنان و جنگی است که توسط امریکا علیه فلسطین، لبنان و سوریه هدایت می‌شود؛ زیرا این خون‌ریزی در سوریه تحت رهبری آمریکا و اسرائیل انجام می‌شود. چون ما این موجودات دیوانه و پر از نفرت را می‌شناسیم، که در حال ترور و کشتار غیرنظامیان در سراسر سوریه هستند.

