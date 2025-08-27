باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - رضوان مرتضی، روزنامه‌نگار و مستندساز در شبکه پرس‌تی‌وی تهدید اصلی منطقه را آمریکا و اسرائیل دانست و گفت: می‌دانید که آمریکایی‌ها سردمداران جنگ هستند.

او ادامه داد: آمریکایی‌ها دروغ‌گویان بسیار ماهری هستند و دیده‌ایم که چطور به ایران خیانت کردند و چگونه لبنان را فریب دادند. چگونه مردم منطقه را یکی پس از دیگری فریب دادند. به شما نگاه می‌کنند، لبخند می‌زنند و سپس با بمب اتمی شما را می‌کشند. این چهره واقعی امریکایی‌هاست.

این روزنامه‌نگار معتقد است که تهدید نه از طرف سوریه و ایران بلکه از جانب تجاوز مداوم به لبنان و جنگی است که توسط امریکا علیه فلسطین، لبنان و سوریه هدایت می‌شود؛ زیرا این خون‌ریزی در سوریه تحت رهبری آمریکا و اسرائیل انجام می‌شود. چون ما این موجودات دیوانه و پر از نفرت را می‌شناسیم، که در حال ترور و کشتار غیرنظامیان در سراسر سوریه هستند.