گروسی: یک تیم از بازرسان آژانس انرژی اتمی وارد ایران شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه سه‌شنبه مدعی ورود یک تیم از بازرسان این سازمان به ایران شد.

گروسی در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» گفت که اولین گروه از بازرسان آژانس اتمی (بعد از خروج آنها در چندی قبل) وارد ایران شده و در حال آماده‌سازی برای انجام وظایف خود هستند.

وی در این‌باره توضیح داد: «ما در حال مذاکره با آنها (مقامات ایرانی) هستیم. اکنون اولین گروه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بازگشته‌اند و ما در حال آماده‌سازی برای از سرگیری (بازرسی‌ها) هستیم».مدیرکل آژانس اتمی همچنین افزود که در حال حاضر مذاکراتی در مورد اقدامات عملی لازم برای از سرگیری کار آژانس اتمی در ایران در حال انجام است.

منبع: فارس