وزیر امور خارجه کشورمان با سفیر جدید ایران در کرواسی، سرکنسول‌های ایران در دبی و جلال‌آباد افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین غریب‌نژاد، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کرواسی، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار غریب‌نژاد برنامه‌های پیشنهادی خود برای تقویت روابط دوجانبه تهران -زاگرب را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید ایران در زاگرب، بر اهمیت تقویت مناسبات در حوزه بالکان به‌ویژه کرواسی و پیگیری گسترش روابط به خصوص در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.

غریب‌نژاد پیش از انتصاب به‌عنوان سفیر ایران در کرواسی، مشاور سخنگو و معاون همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های مرکز دیپلماسی عمومی وزرات امور خارجه بوده است.

علیرضا محمودی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در شهر دبی امارات عربی متحده پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های فی‌مابین به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی و کنسولی و نیز اهتمام ویژه به امور ایرانیان در حوزه ماموریت تاکید کرد.

محمودی پیش از این در مسئولیت‌ مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه و مدیر حمل و نقل و ارتباطات سازمان همکاری اقتصادی اکو خدمت کرده است.

مجید رضاپناه سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد افغانستان پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه ماموریت و ظرفیت‌های موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های فی‌مابین به خصوص در زمینه‌های اقتصادی و کنسولی تاکید کرد.

رضاپناه پیش از این در مسئولیت‌ رئیس اداره حمایت‌های کنسولی و قضایی اداره کل کنسولی معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه خدمت کرده است.

