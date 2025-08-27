باشگاه خبرنگاران جوان - «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شامگاه سهشنبه از امکان تحمیل جنگ اقتصادی علیه فدراسیون روسیه خبر داد.
ترامپ طی اظهاراتی در کاخ سفید گفت: «جنگ در اوکراین یک جنگ جهانی نخواهد بود، بلکه یک جنگ اقتصادی است و برای روسیه بد خواهد بود».
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در اینباره توضیح داد: «ما در رابطه با جنگ اوکراین گزینه تحریمهای اقتصادی [علیه روسیه] را در اختیار داریم و وارد جنگ جهانی سوم نخواهیم شد».
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: «من خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین هستم و معتقدم که از بسیاری جهات این توافق وجود دارد و من موفق خواهم شد».
ترامپ با بیان اینکه «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین از روند صلح عایب است، افزود: «زلنسکی در وقوع جنگ بیتقصیر نیست و ما دیگر به اوکراین پول نمیدهیم».
منبع: فارس