باشگاه خبرنگاران جوان - «انور العنونی» سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: کشتار پنج خبرنگار، چهار کارمند درمانی و شماری از غیرنظامیان در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه کاملا غیرقابل قبول است.

العنونی افزود: غیرنظامیان و خبرنگاران باید طبق قوانین بین‌المللی مورد محافظت قرار بگیرند. اتحادیه اروپا بر درخواست خود از اسرائیل برای رعایت قوانین بشردوستانه بین‌المللی و رسیدگی به این حملات تاکید می‌کند. این جنگ تلفات بسیار زیادی داشته است.

وی گفت: اتحادیه اروپا با خانواده‌های قربانیان، جامعه خبرنگاری و همه غیرنظامیان غزه که همچنان بالاترین بها را می‌پردازند، ابراز همبستگی می‌کند.

منبع: ایرنا