اتحادیه اروپا کشتار غیرنظامیان، خبرنگاران و کادر درمانی در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی را غیرقابل قبول خواند و خواستار پایبندی این رژیم به قوانین بین‌المللی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «انور العنونی» سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: کشتار پنج خبرنگار، چهار کارمند درمانی و شماری از غیرنظامیان در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه کاملا غیرقابل قبول است.

العنونی افزود: غیرنظامیان و خبرنگاران باید طبق قوانین بین‌المللی مورد محافظت قرار بگیرند. اتحادیه اروپا بر درخواست خود از اسرائیل برای رعایت قوانین بشردوستانه بین‌المللی و رسیدگی به این حملات تاکید می‌کند. این جنگ تلفات بسیار زیادی داشته است.

وی گفت: اتحادیه اروپا با خانواده‌های قربانیان، جامعه خبرنگاری و همه غیرنظامیان غزه که همچنان بالاترین بها را می‌پردازند، ابراز همبستگی می‌کند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: جنایات اسرائیل ، اتحادیه اروپا ، نوار غزه ، کشتار غیرنظامیان
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا: حمله به بیمارستان غزه «کاملاً غیرقابل قبول» است
بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام سابق اروپا خواستار موضع سختگیرانه‌تر در قبال اسرائیل شدند
بیانیه طالبان در محکومیت حمله به بیمارستان ناصر؛ قتل عام خبرنگاران مصداق نسل‌کشی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دست کبود شده ترامپ چه مشکلی دارد؟
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
ترامپ بار دیگر بر مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با روسیه و چین تأکید کرد
رویترز: مقامات ارشد ایران و سه کشور اروپایی در ژنو دیدار کردند
اوکراین برای اولین بار ورود روسیه به منطقه دنیپروپتروفسک را تأیید کرد
«نه به اسرائیل» گزارشی از تحریم پنهان جهان علیه اسرائیل
قانون جدید طالبان درباره آداب و سنن افغانستان
قطر: هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس غزه هستیم
آمریکا: اواخر ماه جاری برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه می‌شود
ادعای سئول درباره احتمال تولید ۲۰ بمب هسته‌ای توسط پیونگ یانگ
آخرین اخبار
روسیه: پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران را ارائه کرده‌ایم
ترامپ: زلنسکی در وقوع جنگ بی‌تقصیر نیست
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه
گروسی: یک تیم از بازرسان آژانس انرژی اتمی وارد ایران شدند
مکرون خطاب به نتانیاهو: به جنگ مرگبار و غیرقانونی در غزه پایان دهید
ویتکاف: این هفته نشست‌هایی درباره ایران، روسیه و اوکراین و اسرائیل و حماس داریم
ترامپ خواستار مجازات اعدام در واشنگتن شد
نیویورک تایمز: تعرفه‌های ترامپ کاهش نفوذ جهانی آمریکا را تسریع می‌کند
رویترز: مقامات ارشد ایران و سه کشور اروپایی در ژنو دیدار کردند
ابراز تاسف غیرمستقیم لبنان در پی اهانت نماینده آمریکا به خبرنگاران
آتش سوزی‌ها در بیش از یک میلیون هکتار زمین در سراسر اروپا رخ داده است
اوکراین برای اولین بار ورود روسیه به منطقه دنیپروپتروفسک را تأیید کرد
ترامپ بار دیگر بر مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با روسیه و چین تأکید کرد
بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام سابق اروپا خواستار موضع سختگیرانه‌تر در قبال اسرائیل شدند
قانون جدید طالبان درباره آداب و سنن افغانستان
دمشق: سوریه حق دارد از خود در برابر اسرائیل دفاع استفاده کند
پاکستان ۱۵۰ هزار نفر را در پی هشدار سیل تخلیه کرد
اتحادیه اروپا: حمله به بیمارستان غزه «کاملاً غیرقابل قبول» است
تخصیص بودجه ۶.۳ میلیون دلاری برای سازمان جهانی بهداشت در افغانستان
نتانیاهو ۷ توافق آتش‌بس را عمدا به شکست کشانده است
آغاز خروج نیرو‌های آمریکایی از پایگاه «عین‌الاسد»
آلمان انتقال پناهجویان افغانستانی را پس از فشارهای قضایی از سر می‌گیرد
قطر: هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس غزه هستیم
دستگیری وکیل شهردار بازداشت شده استانبول
دست کبود شده ترامپ چه مشکلی دارد؟
روسیه از اسرائیل خواست تا از وخامت اوضاع در غزه جلوگیری کند
آمریکا: اواخر ماه جاری برنامه‌ای برای خلع سلاح حزب‌الله ارائه می‌شود
مِرتس از به رسمیت شناختن دولت فلسطین سر باز زد
دولت فرانسه با فروپاشی روبروست
جنوب جهانی همکاری با پکن را متوقف نمی‌کنند