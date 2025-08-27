اتوبوس‌های برقی قم به عنوان نماد حمل و نقل پاک هنوز به مقصد نرسیده‌اند؛ ۴ دستگاه از مدار خارج شده‌ و وعده ۲۰ دستگاه، در ایستگاه اجرا متوقف مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی  _ با گذشت ماه‌ها از وعده ورود ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی به قم، نه‌تنها خبری از بهره‌برداری کامل نیست، بلکه ۴ دستگاه فعال قبلی نیز بی‌سر و صدا از مدار خدمت خارج شده‌اند؛ گویی حمل‌ونقل پاک در قم، بیش از آن‌که به مقصد برسد، در ایستگاه وعده‌ها متوقف مانده است.

 پنجم خرداد ماه سال گذشته بود که  اجرای طرح آزمایشی اتوبوس برقی در استان قم، با ورود نخستین اتوبوس برقی به قیمت ۱۶ میلیارد تومان به ناوگان اتوبوس‌رانی شهرداری قم آغاز شد.

در آذرماه ۱۴۰۳، شهرداری قم با شور و شعف از ورود ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل شهری خبر داد.

اتوبوس هایی ساخت کشور چین ، به عنوان نخستین خودرو‌های وارداتی به قم که برای خرید این اتوبوس‌ها و جایگاه شارژ ۳۷۵۰ میلیارد ریال هزینه شد.

این اتوبوس‌ها قرار بود در «رینگ طلایی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)» فعالیت کنند و نمادی از تحول زیست‌محیطی و خدمت‌رسانی پاک باشند. اما کمتر از یک سال بعد، نه‌تنها خبری از بهره‌برداری کامل نیست، بلکه گزارش‌هایی از خروج ۴ دستگاه قبلی از چرخه خدمت‌رسانی منتشر شده است. 

رضا خانه‌زاد یزدی ،معاون حمل‌ونقل شهرداری قم در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که این ۲۰ اتوبوس برقی با ظرفیت ۶۶ نفر، سیستم تهویه کامل، نمایشگرهای اطلاع‌رسانی، و باتری‌هایی با عمر ۷۰۰ هزار کیلومتر، قرار است به کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت حمل‌ونقل اطراف حرم کمک کنند. همچنین گفته شد که ۱۰ دستگاه شارژ نیز برای پشتیبانی از این ناوگان تهیه شده است.

اما گزارش ها حاکی است در تیرماه ۱۴۰۴، تنها ۵ دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد ناوگان شده‌اند و ۴ دستگاه دیگر که پیش‌تر در حال خدمت‌رسانی بودند، از چرخه خارج شده‌اند. دلایل خروج این اتوبوس‌ها به‌طور رسمی اعلام نشده، اما منابع غیررسمی به مشکلات فنی، نبود زیرساخت شارژ کافی، و عدم هماهنگی با خطوط شهری اشاره کرده‌اند. 

به حاشیه راندن این تکنولوژی سبب کاهش اعتماد عمومی به وعده‌های زیست‌محیطی شهرداری، افزایش بار ترافیکی و آلودگی در اطراف حرم، به‌ویژه در ایام زیارتی،هدررفت بودجه عمومی و سرمایه‌گذاری بدون بهره‌برداری کامل، بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان برای حمل‌ونقل پاک و منظم شده است.

وعده ورود اتوبوس‌های برقی به قم، اگرچه در ابتدا با استقبال روبه‌رو شد، اما در عمل به یک پروژه نیمه‌تمام و بی‌سرانجام تبدیل شده است. شفاف‌سازی دلایل توقف، ارائه جدول زمان‌بندی جدید، و پاسخگویی به شهروندان، حداقل انتظاری است که از مدیریت شهری قم می‌رود. 

