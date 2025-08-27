یک دیپلمات نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آسوشیتدپرس گفت بازرسی از مراکز هسته‌ای ایران فعلا تنها از تاسیساتی خواهد بود که در حملات آمریکا و اسرائیل تحت تاثیر قرار نگرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک دیپلمات که نامش فاش نشده است، افزود که هنوز توافق با تهران در مورد سطح دسترسی بازرسان این آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران نهایی نشده است، اما انتظار می‌رود که توافقی حاصل شود.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه شب در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفت: ما در حال گفت‌و‌گو با مقام‌های ایرانی هستیم. اکنون اولین گروه از بازرسان آژانس به ایران بازگشته‌اند و ما برای ازسرگیری بازرسی‌ها آماده می‌شویم.

برغم پنج دور برگزاری مذاکره غیرمستقیم میان ایران و آمریکا و ادعای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا مبنی بر رویکرد دیپلماسی در قبال تهران، اسرائیل ۲۳ خردادماه با هماهنگی واشنگتن، در حالیکه قرار بود دور ششم مذاکرات برگزار شود، مناطقی در تهران و برخی دیگر از شهر‌ها از جمله تاسیسات هسته‌ای کشور را هدف حمله نظامی قرار داد و شماری از دانشمندان، نظامیان و شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند.

آمریکا نیز اول تیرماه به تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان حمله کرد و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران این تجاوزات نظامی را پاسخ دادند و سرانجام، سوم تیرماه رئیس‌جمهوری آمریکا توافق آتش‌بس میان ایران و اسرائیل را اعلام کرد و تهران که آغازگر جنگ نبود، اعلام کرد اگر رژیم اسرائیل تهاجم غیرقانونی خود را متوقف کند، ایران نیز قصدی برای ادامه پاسخ ندارد.

