حمله مسلحانه به ایست بازرسی نیروی انتظامی دولت سوریه در درعا

منابع محلی در سوریه گزارش دادند که افراد مسلح ناشناس یک ایست بازرسی وابسته به نیروی انتظامی دولت مؤقت را در شهر الصنمین در شمال استان درعا با دو نارنجک دستی هدف قرار دادند.

از جزئیات مربوط به تلفات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.

اول شهریورماه نیز حمله گروه تروریستی داعش به یک ایست بازرسی نظامی در شهر المیادین در دیرالزور منجر به کشته شدن یکی از اعضای نیروی انتظامی دولت موقت سوریه شد.

نیروی انتظامی دولت موقت سوریه در استان دیرالزور اعلام کردند که تلاش تروریستی ۲ عضو داعش را در شهر المیادین خنثی کرده‌اند.

نیروی انتظامی سوریه اعلام کرد که یکی از نیروهایش در حین دفع این حمله کشته شد.

حدود یک هفته پیش نیز انفجاری در بزرگراه مزه در دمشق پایتخت سوریه رخ داد که ناشی از یک وسیله انفجاری جاسازی شده در داخل یک خودروی قدیمی بود که مدت زیادی پارک شده بود.

