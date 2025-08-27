۳۴ سرباز ارتش کلمبیا ربوده شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، سوارز سهشنبه شب اعلام کرد، پس از درگیریهایی که با شبهنظامیان صورت گرفت «افرادی که لباس غیرنظامی پوشیده بودند» سربازان را ربودند.
وی افزود: روز یکشنبه درگیریهایی رخ داد که چند ساعت طول کشید و در جریان آن ۲ هواپیمای نیروهای مسلح هدف قرار گرفتند.
به گفته وزیر دفاع کلمبیا این درگیری در استان «گواویاره» رخ داد. او شبهنظامیانی را که از گروه «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» موسوم به «فارک» انشعاب کردهاند، عامل این درگیری معرفی کرد.
گروهی که از فارک جدا شدهاند تحت رهبری «ایوان موردیسکو» فعالیت میکنند. وی تحت تعقیب دولت کلمبیاست و گروه او مسئول حمله اخیر در «کالی» است که ۶ کشته بر جای گذاشت.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، ربایش نظامیان در جنوب کلمبیا به امری معمول تبدیل شده است. ربایش این نظامیان اغلب توسط افراد محلی و بنا به دستور گروههای چریکی که کنترل برخی مناطق را در دست دارند، انجام میشود.
بر اساس این گزارش، ارتش کلمبیا از بیم زخمی یا کشته شدن غیرنظامیان تمایلی به استفاده از زور در این شرایط ندارد.
نظامیان ربودهشده معمولا پس از ارعاب توسط شبهنظامیان و بعد از چند روز آزاد میشوند.
