۳۴ سرباز ارتش کلمبیا ربوده شدند

«پدرو سانچز سوارز» وزیر دفاع کلمبیا گفت که ۳۴ سرباز ارتش در مناطق جنگلی جنوب این کشور آمریکای لاتین ربوده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، سوارز سه‌شنبه شب اعلام کرد، پس از درگیری‌هایی که با شبه‌نظامیان صورت گرفت «افرادی که لباس غیرنظامی پوشیده بودند» سربازان را ربودند.

وی افزود: روز یکشنبه درگیری‌هایی رخ داد که چند ساعت طول کشید و در جریان آن ۲ هواپیمای نیرو‌های مسلح هدف قرار گرفتند.

به گفته وزیر دفاع کلمبیا این درگیری در استان «گواویاره» رخ داد. او شبه‌نظامیانی را که از گروه «نیرو‌های مسلح انقلابی کلمبیا» موسوم به «فارک» انشعاب کرده‌اند، عامل این درگیری معرفی کرد.

گروهی که از فارک جدا شده‌اند تحت رهبری «ایوان موردیسکو» فعالیت می‌کنند. وی تحت تعقیب دولت کلمبیاست و گروه او مسئول حمله اخیر در «کالی» است که ۶ کشته بر جای گذاشت.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، ربایش نظامیان در جنوب کلمبیا به امری معمول تبدیل شده است. ربایش این نظامیان اغلب توسط افراد محلی و بنا به دستور گروه‌های چریکی که کنترل برخی مناطق را در دست دارند، انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، ارتش کلمبیا از بیم زخمی یا کشته شدن غیرنظامیان تمایلی به استفاده از زور در این شرایط ندارد.

نظامیان ربوده‌شده معمولا پس از ارعاب توسط شبه‌نظامیان و بعد از چند روز آزاد می‌شوند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شبه نظامیان ، ارتش کلمبیا
خبرهای مرتبط
آمریکا: شبه نظامیان سودان مرتکب نسل‌کشی شده‌اند
۱۳ نیروی حافظ صلح در کنگو کشته شدند
مقامات دولت کنگو: شورشیان موسوم به نیرو‌های متحد دموکراتیک ۱۳ نفر را کشتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رویترز: مقامات ارشد ایران و سه کشور اروپایی در ژنو دیدار کردند
اوکراین برای اولین بار ورود روسیه به منطقه دنیپروپتروفسک را تأیید کرد
مکرون خطاب به نتانیاهو: به جنگ مرگبار و غیرقانونی در غزه پایان دهید
ابراز تاسف غیرمستقیم لبنان در پی اهانت نماینده آمریکا به خبرنگاران
گروسی: یک تیم از بازرسان آژانس انرژی اتمی وارد ایران شدند
ترامپ خواستار مجازات اعدام در واشنگتن شد
ویتکاف: این هفته نشست‌هایی درباره ایران، روسیه و اوکراین و اسرائیل و حماس داریم
نیویورک تایمز: تعرفه‌های ترامپ کاهش نفوذ جهانی آمریکا را تسریع می‌کند
آتش سوزی‌ها در بیش از یک میلیون هکتار زمین در سراسر اروپا رخ داده است
اتحادیه اروپا: کشتار غیرنظامیان و خبرنگاران در غزه غیرقابل قبول است
آخرین اخبار
حمله موشکی یمن به سرزمین‌های اشغالی
گشتزنی ناو‌های جنگی و پهپاد‌های ونزوئلا در مناطق ساحلی آغاز شد
۲۵ کشور ارسال مرسوله‌های پستی به آمریکا را تعلیق کردند
۳۴ سرباز ارتش کلمبیا ربوده شدند
حمله مسلحانه به ایست بازرسی نیروی انتظامی دولت سوریه در درعا
گزارش آسوشیتدپرس از محل بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران
قانونگذار آمریکایی: پایان جنگ غزه در گرو توقف ارسال سلاح به اسرائیل است
سازمان ملل خواستار خویشتنداری برای به نتیجه رسیدن تحقیقات درباره خط لوله نورد استریم شد
سخنگوی سازمان ملل: اکثر مردم غزه بیش از یک بار آواره شده‌اند
حماس خبر ترور الحیه را تکذیب کرد
اتحادیه اروپا: کشتار غیرنظامیان و خبرنگاران در غزه غیرقابل قبول است
روسیه: پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران را ارائه کرده‌ایم
ترامپ: زلنسکی در وقوع جنگ بی‌تقصیر نیست
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه
گروسی: یک تیم از بازرسان آژانس انرژی اتمی وارد ایران شدند
مکرون خطاب به نتانیاهو: به جنگ مرگبار و غیرقانونی در غزه پایان دهید
ویتکاف: این هفته نشست‌هایی درباره ایران، روسیه و اوکراین و اسرائیل و حماس داریم
ترامپ خواستار مجازات اعدام در واشنگتن شد
نیویورک تایمز: تعرفه‌های ترامپ کاهش نفوذ جهانی آمریکا را تسریع می‌کند
رویترز: مقامات ارشد ایران و سه کشور اروپایی در ژنو دیدار کردند
ابراز تاسف غیرمستقیم لبنان در پی اهانت نماینده آمریکا به خبرنگاران
آتش سوزی‌ها در بیش از یک میلیون هکتار زمین در سراسر اروپا رخ داده است
اوکراین برای اولین بار ورود روسیه به منطقه دنیپروپتروفسک را تأیید کرد
ترامپ بار دیگر بر مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با روسیه و چین تأکید کرد
بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام سابق اروپا خواستار موضع سختگیرانه‌تر در قبال اسرائیل شدند
قانون جدید طالبان درباره آداب و سنن افغانستان
دمشق: سوریه حق دارد از خود در برابر اسرائیل دفاع استفاده کند
پاکستان ۱۵۰ هزار نفر را در پی هشدار سیل تخلیه کرد
اتحادیه اروپا: حمله به بیمارستان غزه «کاملاً غیرقابل قبول» است
تخصیص بودجه ۶.۳ میلیون دلاری برای سازمان جهانی بهداشت در افغانستان