دولت ونزوئلا پس از اعزام سه ناوشکن آمریکایی به نزدیکی آب‌های این کشور کشتی‌های جنگی و پهپادهایش را یرای گشتزنی عازم مناطق ساحلی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ولادیمیر پادرینو» وزیر دفاع ونزوئلا سه‌شنبه شب با انتشار یک پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از استقرار «گسترده» پهپاد‌ها و آغاز گستزنی در امتداد سواحل این کشور در دریای کارائیب و حضور «کشتی‌های بزرگ در آب‌های سرزمینی» خبر داد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا شدت گرفته و واشنگتن با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر سه ناو و بیش از چهار هزار تفنگدار نیروی دریایی را به نزدیکی سواحل ونزوئلا فرستاد.

یک منبع آمریکایی سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد ۲ کشتی جنگی دیگر به آب‌های دریای کارائیب بفرستد.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود که ناو موشک‌انداز «یواس‌اس اری» و زیردریایی هسته‌ای «یواس‌اس نیوپورت نیوز» هفته آینده به منطقه خواهند رسید.

واشنگتن همچنین اخیراً جایزه خود برای دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به‌اتهام مواد مخدر را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار رسانده است.

آمریکا مادورو و «دیوسدادو کابلو» وزیر کشور ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر و هدایت گروه «د لوس سولس» (کارتل خورشید) متهم کرده که واشنگتن آن را یک سازمان تروریستی معرفی کرده است.

مادورو آمریکا را به تلاش برای تغییر رژیم متهم کرده و به دنبال جذب هزاران شبه‌نظامی بوده است. رئیس جمهوری ونزوئلا هفته جاری اعلام کرد که در پاسخ به «تهدیدهای» آمریکا، چهار میلیون و پانصد هزار شبه نظامی را در سراسر ونزوئلا مستقر خواهد کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: دولت ونزوئلا ، ناو جنگی
