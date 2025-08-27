سخنگوی ارتش اسرائیل تأیید کرد، یک فروند موشک از یمن به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره قطر، براساس این گزارش، سخنگوی ارتش اسرائیل مدعی شده که موشک شلیک‌شده را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی جزئیات بیشتری درباره محل رهگیری یا میزان خسارات احتمالی ناشی از این حمله اعلام نشده است.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که به دنبال شلیک موشک از یمن، آژیر‌های خطر حمله موشکی در مناطق مختلفی از سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده است.

نیرو‌های مسلح یمن بار‌ها تأکید کردند که تا تجاوزگری اسرائیل به غزه ادامه داشته باشد و محاصره این منطقه قطع نشود، حملات آنها به سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد یافت و بندر حیفا به عنوان بزرگ‌ترین بندر این رژیم هدف بعدی حملات موشکی یمنی‌ها خواهد بود.

پیشتر وب سایت صهیونیستی واللا در گزارشی با اشاره به اینکه انصارالله یمن حتی تعداد و دامنه پرتاب موشک‌ها را نیز انتخاب کردند» نوشت: حوثی‌ها (انصارالله یمن) با تعیین این شروط که «تا زمانی که نوار غزه بمباران می‌شود، موشک‌ها و پهپاد‌های یمن به سوی اسرائیل شلیک خواهند شد» موفق به تحمیل یک نظام فرسایشی بر اسرائیل شدند.

در این گزارش اشاره شده است که هر حمله‌ای که توسط ارتش اسرائیل علیه اهداف حوثی‌ها در یمن انجام می‌شود، نهاد نظامی (ارتش اسرائیل) امیدوار بود که آخرین حمله باشد و موازنه قدرت علیه گروه حوثی‌ها را تغییر دهد، اما این تخمین‌ها واقعی نبودند.

واللا افزود:، اما گذشت زمان و افزایش حملات موشکی، ارتش اسرائیل متوجه شد که به چیز دیگری نیاز است و آمریکا وارد عملیات علیه حوثی‌ها شد.

اما وقتی کاخ سفید نیز متوجه شد که هزینه‌ها و خسارات از مزایا بیشتر است، ابرقدرت جهان به مذاکرات پناه آورد که در نهایت منجر به توافق آتش‌بس [ با حوثی ها]شد و اسرائیل را به جز مسئله دفاع موشکی با حوثی‌ها تنها گذاشت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ارتش یمن ، حمله موشکی ، رژیم صهیونیستی
رویترز: مقامات ارشد ایران و سه کشور اروپایی در ژنو دیدار کردند
اوکراین برای اولین بار ورود روسیه به منطقه دنیپروپتروفسک را تأیید کرد
مکرون خطاب به نتانیاهو: به جنگ مرگبار و غیرقانونی در غزه پایان دهید
ابراز تاسف غیرمستقیم لبنان در پی اهانت نماینده آمریکا به خبرنگاران
گروسی: یک تیم از بازرسان آژانس انرژی اتمی وارد ایران شدند
ترامپ خواستار مجازات اعدام در واشنگتن شد
ویتکاف: این هفته نشست‌هایی درباره ایران، روسیه و اوکراین و اسرائیل و حماس داریم
نیویورک تایمز: تعرفه‌های ترامپ کاهش نفوذ جهانی آمریکا را تسریع می‌کند
آتش سوزی‌ها در بیش از یک میلیون هکتار زمین در سراسر اروپا رخ داده است
اتحادیه اروپا: کشتار غیرنظامیان و خبرنگاران در غزه غیرقابل قبول است
