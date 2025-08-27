رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستورکار مجلس

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور) مجلس شورای اسلامی با ریاست محمدباقر قالیباف آغازبه‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع‌به مهریه