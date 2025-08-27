رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستورکار مجلس

یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور) مجلس شورای اسلامی با ریاست محمدباقر قالیباف آغازبه‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع‌به مهریه

تاکید نمایندگان مجلس بر توسعه قدرت موشکی، پدافندی و سایبری
رحیمی مظفری در نشست خبری:
تهیه نرم‌افزاری برای درج کلیه سوابق نمایندگان مجلس/ افراد متخصص را به دولت معرفی می‌کنیم
پرداخت ۸۷ درصد از مطالبات گندم‌کاران
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۵ شهریور
عارف: حفاظت از میراث‌فرهنگی سنگین‌ترین وظیفه فرهنگی کشور است
عراقچی: دوستی و برادری ایران و پاکستان ریشه دار است
نمایندگان از پاسخ‌های وزیر بهداشت قانع شدند
پزشکیان: الگوی مدیریت محله محور کلید حل مسایل امنیتی، اشتغال، آموزشی و فرهنگی است
عراقچی: نخست‌وزیر استرالیا واقعاً یک «سیاستمدار ضعیف» است
توسعه اجتماعی باید در صدر برنامه‌ها باشد/ ایرانیان باید اثر دستاورد علمی را لمس کنند
برگزاری آیین گرامیداشت «روز پزشک» در سازمان انرژی اتمی
انتقاد تاجگرون از نحوه اجرای تبصره ۱۵ بودجه درباره تسهیلات تکلیفی و اشتغال
عارف: مسیر خدمت‌رسانی به مردم با هماهنگی سه قوه هموارتر می‌شود
فرمانده سپاه سیدالشهدا: شهدا سرمایه‌های ماندگار ملت ایران هستند
سردار کارگر: حمایت از دولت، اقتدار کشور را تضمین می‌کند
تعیین ارکان هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم
وزارت امور خارجه به قانون مجلس درباره تعلیق همکاری با آژانس عمل کند
اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی
تقویت ساختار مدیریتی کشور با ابلاغ منشور دولت وفاق ملی به استانداران
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت دو پهلوان نامدار کشورمان