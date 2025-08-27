پیشکسوت تیم فوتبال استقلال می‌گوید یاسر آسانی خرید خوبی برای این تیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال دیشب (سه شنبه) در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال در دیداری پر افت و خیز مقابل ذوب آهن به تساوی ۳ بر ۳ رسید.

سعید لطفی پیشکسوت تیم فوتبال استقلال درباره تساوی سه بر سه استقلال مقابل ذوب‌آهن در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران اظهار کرد: استقلال در نیمه اول فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشت، اما از فرصت‌های خود به خوبی استفاده نکرد، اما در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و توانستند از فرصت‌ها استفاده کنند. استقلال در عمق و مقابل دفاع به حریف فرصت‌های زیادی داد و همین امر موجب شد ذوب‌آهن از فرصت‌ها به خوبی استفاده کند و به گل برسد. این فاصله که در بین خطوط استقلال ایجاد شده بود به راحتی به تیم حریف فرصت می‌داد و آنها هم به خوبی استفاده کردند. به نظر این مشکل را در بازی‌های آینده باید برطرف کنیم.

وی درباره عملکرد آرمین سهرابیان هم گفت: اجازه بدهید درباره نفرات صحبت نکنیم، چون شاید حرفی بزنیم و نظر ما با نظر کادر فنی متفاوت باشد. به نظر من استقلال باید روی کار‌های ترکیبی بهتر کار کند و در ادامه ضعف‌های دفاع تیمی را برطرف کند. مهم این است که ضعف‌های استقلال برطرف شود. همانطور که گفتم فاصله بین خطوط استقلال زیاد بود و اینکه بخواهیم درباره نفرات صحبت کنیم درست نیست.

لطفی در ادامه گفت: تمام سه گلی که استقلال خورد از فاصله بین خطوط خورد. ذوب‌آهن هم در ضربات آخر به خوبی کار می‌کرد و به همین خاطر به گل رسید.

او تصریح کرد: استقلال بازیکنان خوبی جذب کرده و این موضوع باعث شد که خط حمله ما بسیار خوب باشد، اما استقلال در عقب زمین دچار مشکل است که باید این ایراد را برطرف کند. وقتی بازیکنی، چون آسانی وارد زمین شد به خوبی روند بازی را تغییر داد و استقلال توانست به گل تساوی برسد.

او درباره عملکرد بازیکنان خارجی استقلال هم گفت: آسانی خرید خیلی خوبی بود. از قبل از او شناخت داشتم، چون دوستان من به باشگاه معرفی کردند. نفرات دیگری هم معرفی شد که می‌توانستند بهتر عمل کنند. نمی‌گویم خرید‌های خارجی فعلی بد هستند، اما می‌توانستیم بهتر کار کنیم. دفاع وسط تیم ملی کامرون و یک مهاجم آلمانی هم معرفی شد، اما باشگاه صلاح ندید با آنها قرارداد امضا کند. در این بین آسانی با باشگاه قرارداد بست. ما، چون دیدیم باشگاه استقلال کمیته فنی ندارد گزینه‌ها را بررسی کردیم تا بهترین نفرات جذب بشوند. الان باید دغدغه استقلال این باشد که نقاط ضعف خود را برطرف کند و به آینده امیدوار باشد. الان که آقای ساپینتو کنار زمین نیست و تفکرات خاص خودش را دارد. الان نباید تیم وارد حاشیه شود تا نتایج خوبی کسب کند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، استقلال تهران ، ذوب آهن اصفهان
خبرهای مرتبط
هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال ۳ - ۳ ذوب آهن/ گل‌های تماشایی و کامبک نیمه کاره آبی‌پوشان پایتخت
جایگاه جدید برای عکاسان و امیدواری هواداران استقلال به قهرمانی
نتایج ۳ دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال/ توقف غیرمنتظره تراکتور مقابل مس رفسنجان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۳ - ۳ ذوب آهن/ گل‌های تماشایی و کامبک نیمه کاره آبی‌پوشان پایتخت
نتایج ۳ دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال/ توقف غیرمنتظره تراکتور مقابل مس رفسنجان
لیست تیم ملی فوتبال برای مسابقات کافا اعلام شد
علی کریمی از آمدن به استقلال پشیمان شد/ ساپینتو از همه ما ایرانی‌تر است
برنامه‌های روز ملی و هفته پارالمپیک ۱۴۰۴ اعلام شد/ هفت روز با پارالمپیک در کشور
درخشش سوارکاران المپیک ویژه ایران در مسابقات منطقه‌ای مِنا
جایگاه جدید برای عکاسان و امیدواری هواداران استقلال به قهرمانی
وفایی از صعود به جمع ۱۶ نفر پایانی بازماند
آموریم: عدم حضور در اروپا به نفع منچستریونایتد است
فضای آرامی برای هاشمیان با بردن سپاهان ایجاد شد/ حسینی جایگیری خوبی در گل پرسپولیس نداشت
آخرین اخبار
مهم‌ترین نقطه ضعف استقلال ساپینتو چیست؟
جوانگرایی حلقه گمشده لیست قلعه نویی برای مسابقات کافا
سرخپوشان ۲ بازیکن نامدار خارجی می گیرند
شجاعت وحید هاشمیان باعث طلسم شکنی برابر سپاهان شد/ وجهه امیری روی نیمکت پایین می‌آید
فضای آرامی برای هاشمیان با بردن سپاهان ایجاد شد/ حسینی جایگیری خوبی در گل پرسپولیس نداشت
علی کریمی از آمدن به استقلال پشیمان شد/ ساپینتو از همه ما ایرانی‌تر است
درخشش سوارکاران المپیک ویژه ایران در مسابقات منطقه‌ای مِنا
لیست تیم ملی فوتبال برای مسابقات کافا اعلام شد
وفایی از صعود به جمع ۱۶ نفر پایانی بازماند
نتایج ۳ دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال/ توقف غیرمنتظره تراکتور مقابل مس رفسنجان
استقلال ۳ - ۳ ذوب آهن/ گل‌های تماشایی و کامبک نیمه کاره آبی‌پوشان پایتخت
آموریم: عدم حضور در اروپا به نفع منچستریونایتد است
جایگاه جدید برای عکاسان و امیدواری هواداران استقلال به قهرمانی
برنامه‌های روز ملی و هفته پارالمپیک ۱۴۰۴ اعلام شد/ هفت روز با پارالمپیک در کشور
پایان کار نمایندگان ایران در سیزدهمین دوره وودبال قهرمانی آسیا
پیاتزا: بهتر از لیگ ملت‌ها نتیجه می‌گیریم/ ترجیح می‌دهم با برزیل بازی نکنیم
ترکیب استقلال مشخص شد؛ ساپینتو ریسک نکرد
شریفی: با جان و دل برای تیم ملی والیبال بازی می‌کنیم؛ منتظرند قهرمان جهان شویم!
آرژانتین حریف تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی جهان شد
از موزه والیبال تا پاداش به ملی‌پوشان/ پیاتزا: هدف ما سکوی المپیک است
نجمه خدمتی، امینی و چهل امیرانی به فینال تفنگ ۵۰ متر آسیا نرسیدند
نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی/ گلساپوش یزد با اقتدار در صدر
آخرین وضعیت طارمی و جهانبخش در فوتبال اروپا؛ تیم موردنظر در دسترس نمی‌باشد!
اعلام برنامه هفته‌های سوم تا نهم لیگ برتر فوتبال
تائید عضویت ساعی در هیئت اجرایی تکواندو آسیا
قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال زنان برگزار شد
۱۱ قایقران به اردوی تیم ملی آب‌های آرام دعوت شدند
فیفا سلامت بازیکنان ایرانی را الگوی جهانی دانست
رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان: به تجربیات ایران برای رشد ورزش خود نیازمندیم
حدادی: اوریه را بعد از فیفادی در اختیار داریم