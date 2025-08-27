باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال دیشب (سه شنبه) در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال در دیداری پر افت و خیز مقابل ذوب آهن به تساوی ۳ بر ۳ رسید.
سعید لطفی پیشکسوت تیم فوتبال استقلال درباره تساوی سه بر سه استقلال مقابل ذوبآهن در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران اظهار کرد: استقلال در نیمه اول فرصتهای زیادی برای گلزنی داشت، اما از فرصتهای خود به خوبی استفاده نکرد، اما در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و توانستند از فرصتها استفاده کنند. استقلال در عمق و مقابل دفاع به حریف فرصتهای زیادی داد و همین امر موجب شد ذوبآهن از فرصتها به خوبی استفاده کند و به گل برسد. این فاصله که در بین خطوط استقلال ایجاد شده بود به راحتی به تیم حریف فرصت میداد و آنها هم به خوبی استفاده کردند. به نظر این مشکل را در بازیهای آینده باید برطرف کنیم.
وی درباره عملکرد آرمین سهرابیان هم گفت: اجازه بدهید درباره نفرات صحبت نکنیم، چون شاید حرفی بزنیم و نظر ما با نظر کادر فنی متفاوت باشد. به نظر من استقلال باید روی کارهای ترکیبی بهتر کار کند و در ادامه ضعفهای دفاع تیمی را برطرف کند. مهم این است که ضعفهای استقلال برطرف شود. همانطور که گفتم فاصله بین خطوط استقلال زیاد بود و اینکه بخواهیم درباره نفرات صحبت کنیم درست نیست.
لطفی در ادامه گفت: تمام سه گلی که استقلال خورد از فاصله بین خطوط خورد. ذوبآهن هم در ضربات آخر به خوبی کار میکرد و به همین خاطر به گل رسید.
او تصریح کرد: استقلال بازیکنان خوبی جذب کرده و این موضوع باعث شد که خط حمله ما بسیار خوب باشد، اما استقلال در عقب زمین دچار مشکل است که باید این ایراد را برطرف کند. وقتی بازیکنی، چون آسانی وارد زمین شد به خوبی روند بازی را تغییر داد و استقلال توانست به گل تساوی برسد.
او درباره عملکرد بازیکنان خارجی استقلال هم گفت: آسانی خرید خیلی خوبی بود. از قبل از او شناخت داشتم، چون دوستان من به باشگاه معرفی کردند. نفرات دیگری هم معرفی شد که میتوانستند بهتر عمل کنند. نمیگویم خریدهای خارجی فعلی بد هستند، اما میتوانستیم بهتر کار کنیم. دفاع وسط تیم ملی کامرون و یک مهاجم آلمانی هم معرفی شد، اما باشگاه صلاح ندید با آنها قرارداد امضا کند. در این بین آسانی با باشگاه قرارداد بست. ما، چون دیدیم باشگاه استقلال کمیته فنی ندارد گزینهها را بررسی کردیم تا بهترین نفرات جذب بشوند. الان باید دغدغه استقلال این باشد که نقاط ضعف خود را برطرف کند و به آینده امیدوار باشد. الان که آقای ساپینتو کنار زمین نیست و تفکرات خاص خودش را دارد. الان نباید تیم وارد حاشیه شود تا نتایج خوبی کسب کند.