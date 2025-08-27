باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- حرکت به سمت کشاورزی مدرن و هوشمندسازی مکانیزاسیون بهترین راه دستیابی به خودکفایی و ارتقای امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی در شرایط خشکسالی است، با این وجود گرانی ماشین‌آلات منجر به استفاده از تراکتورهای فرسوده و قدیمی شده که این امر در ضریب بهره وری و هدررفت تولید اثر بسزایی دارد.

بنابر آمار اعلامی فائو سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره هدر می رود که حداقل ۶ درصد محصولات زراعی بواسطه ریزش کمباین های فرسوده تبدیل به ضایعات می شود، درحالیکه نوسازی مکانیزاسیون و استفاده از ماشین آلات روز دنیا در افزایش بهره وری و کاهش ضایعات تاثیر بسزایی دارد.

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که توسعه مکانیزاسیون در افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بهره وری تولید محصولات اساسی به منظور تحقق اهداف برنامه هفتم و در مقابل کاهش واردات و خروج ارز از کشور اثرگذار است، در حالیکه سالانه بخش اعظم تولید غلات بدلیل فرسودگی کمباین و ماشین آلات کشاورزی هدر می رود، از این رو انتظار می رود تسهیلات ارزان قیمت برای خرید ماشین آلات کشاورزی در اختیار بهره بردار قرار بگیرد تا با نوسازی ناوگان مکانیزاسیون، بهره وری تولید افزایش یابد.

متوسط ریزش کمباین ۷ درصد است

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در مکانیزاسیون از تکنولوژی و ابزار روز دنیا عقب هستیم و تنها مکانیزاسیون محدود به تراکتور و برخی ادوات و دنباله بندها شده است، ضمن آنکه تراکتورهای توزیعی به رغم بالابودن قیمت از کیفیت مناسبی برخوردار نیست‌‌ و در ادامه فعالیت بخش کشاورزی منجر به ایجاد ضرر و زیان می شود‌.

به گفته وی، اگر بدنبال افزایش بهره وری هستیم، تراکتورهای فعلی در افزایش بهره وری نقشی ندارد که با توسعه مکانیزاسیون بتوان بهره وری را بالا برد و از طرفی قیمت تراکتور از ابتدای امسال تاکنون ۴۰۰ میلیون تومان قیمت آن افزایش یافته است، درحالیکه با همان امکانات قبلی است و از طرفی کیفیت روبه کاهش است.

ایمانی ادامه داد: متوسط ریزش کمباین ها ۷ تا ۸ درصد است،درحالیکه دنیا روی نیم تا یک درصد برنامه ریزی می کنند چراکه امروزه دنیا با تکنولوژی و برنامه ریزی بدنبال افزایش عملکرد و بهره وری هستند تا ضایعات را کاهش دهند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تکنولوژی تراکتورهای ما مربوط به ۳۰ تا ۴۰ سال قبل است، افزود: امروزه در دنیا کارنده ها دانه دانه گندم را روی زمین می کارند، درحالیکه در کشور ما این طور نیست. حال اگر خواستار توسعه مکانیزاسیون هستیم، باید تکنولوژی روز دنیا از جمله تراکتور وارد کنیم و از طرفی با پرداخت تسهیلات بلندمدت کاری کنیم تا از وضعیت فعلی خارج شویم چراکه نتوانستیم همراه با ابزار و تکنولوژی روز دنیا پیش رویم.

وی با اشاره به تاثیر توسعه مکانیزاسیون در افزایش ضریب بهره وری بیان کرد: اولین موضوع در مکانیزاسیون ریزش هاست که در همان زمانی که می خواهیم گندم کشت کنیم، میزان بذر مصرفی ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش می یابد و از طرفی در حمل و نقل ریزش وجود دارد که براین اساس از مزرعه تا سفره ۳۰ تا ۳۵ درصد ناشی از نبود تکنولوژی هدررفت داریم. همچنین با بالارفتن ضریب مکانیزاسیون، ضریب بهره وری تولید افزایش می یابد.

با توجه به آنکه بخش اعظم کشاورزی خرده مالکی و سنتی است و خروج از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن و صنعتی با شعار و دستورالعمل اجرا نمی‌شود؛ از این رو با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت باید حمایت های لازم در این بخش صورت بگیرد تا با نوسازی ناوگان و توسعه مکانیزاسیون به اهداف خوداتکایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی در برنامه هفتم دست یافت.

سرمایه گذاری برای ماشین آلات مدرت در بخش کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد

حمیدرضا نامی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تراکتور و ماشین آلات کشاورزی گفت: قطعی مکرر برق، کمبود نیروی انسانی و عدم صرفه اقتصادی از عوامل کاهش تولید ماشین آلات کشاورزی نسبت به سال قبل است.

به گفته وی، با توجه به اقتصادی نبودن کشت و کار بویژه در حوزه گندم ناشی از تعیین قیمت های غیرکارشناسی و تاخیر در بازپرداخت مطالبات و قطعی برق ها ضعف مطلق اقتصادی در بخش کشاورزی ایجاد کرده است که براین اساس امکان خرید ماشین آلات با تکنولوژی بالا به منظور کاهش ریزش و هدررفت وجود ندارد.

نامی با بیان اینکه سرمایه گذاری برای ماشین آلات مدرن در بخش کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد، افزود: دولت حمایت یا تسهیلات خاصی در این خصوص ندارد و از طرفی با قیمت های فعلی محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان توان چنین کاری وجود ندارد.

این مقام مسئول گفت: ۵۰ درصد تراکتورهای فعال کشور فرسوده هستند که براین اساس ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزارتراکتور فرسوده هستند. همچنین در خصوص یگر ماشین های کشاورزی آمار و ارقام دقیقی را نمی توان اعلام کرد چراکه دولت در آن دخل و تصرف ندارد. براین اساس وضعیت در خصوص تراکتورهای فرسوده نسبت به ادوات بحرانی تر است.

توسعه مکانیزاسیون و نوسازی ناوگان کشاورزی راهکار اصلی افزایش بهره وری،کاهش ضایعات و تضمین کننده امنیت غذایی کشور محسوب می شود که در راستای دستیابی به اهداف برنامه هفتم انتظار می رود که حمایت های لازم در این حوزه صورت بگیرد چرا که امکان افزایش بهره وری از طریق نیروی انسانی وجود ندارد.