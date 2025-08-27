باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشورهای اسلامی آبان به میزبانی ریاض برگزار میشود، اما هنوز حضور تیمهای ملی هندبال ایران در این رقابتها در هالهای از ابهام قرار دارد. تیم ملی مردان ایران در دوره گذشته این مسابقات توانست با کسب مقام سوم روی سکو برود، اما این بار معیار انتخاب تیمها مشخص نیست و همین موضوع تکلیف اعزام تیمهای ایران را نامعلوم کرده است.
گفته میشود در صورت ملاک قرار گرفتن رتبهبندی دوره قبل، تیم ملی مردان ایران شانس حضور خواهد داشت، ولی اگر رنکینگ بازیهای آسیایی مبنا باشد، شرایط تغییر میکند. تیم ایران در بازیهای آسیایی هانگژو در رده هفتم قرار گرفت و با توجه به حضور تیمهای آفریقایی، احتمال حذف تیم ایران از جمع هشت تیم شرکتکننده وجود دارد.
ایرج رضایی، مدیر تیمهای ملی هندبال با اشاره به همین ابهامها گفت: احتمالا براساس رنکینگ، هشت تیم برای حضور در مسابقات انتخاب شوند که ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده شرایط مشخص خواهد شد. اگر ملاک انتخاب، رتبهبندی دوره گذشته باشد، تیم ملی مردان ایران که در قونیه سوم شد میتواند دوباره حضور داشته باشد؛ اما اگر مبنا رنکینگ بازیهای آسیایی باشد، تیم ایران در هانگژو ششم شد و با توجه به حضور کشورهای آفریقایی در این رقابتها، شانس حضور تیم ملی هندبال مردان کمتر خواهد شد.
رضایی در ادامه به وضعیت تیم ملی زنان در بازیهای کشورهای اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: تیم ملی زنان ایران در حال حاضر در اردو به سر میبرد و از آمادگی خوبی برخوردار است. هنوز در مورد این تیم هم تصمیم قطعی گرفته نشده، اما امیدوارم در این مسابقات هر دو تیم مردان و زنان حضور داشته باشند.
وی همچنین در خصوص از سرگیری اردوهای تیم ملی هندبال مردان با حضور رافائل در ایران افزود: رافائل از ۳ شهریور به ایران آمد. فعلا در شهریور دو کمپ در ایران خواهیم داشت. یک تورنمنت هم پیش بینی شده که در آبان ماه و قبل از مسابقات کشورهای اسلامی در آن شرکت خواهیم مرد. ملیپوشان در دو نوبت و در دو گروه ۱۸ نفر و ۱۹ نفر به این اردوها دعوت شدهاند. ممکن است برخی بازیکنان در هر دو اردو مشترک باشند. اولین اردو ۹ تا ۱۶ شهریور و اردوی دوم ۲۱ تا ۲۶ شهریورماه انجام خواهد شد.