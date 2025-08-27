باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، این انتخاب به دلیل موفقیتهای برجسته باشگاه در عرصه آموزش نخبگان دنیا، کسب جایگاه سوم جهان در تعداد مدالهای المپیادهای علمی در سال ۱۴۰۳ و برگزاری المپیاد بینالمللی ترکیبیات ایران انجام شد؛ دستاوردی که جایگاه علمی ایران را در سطح بینالمللی ارتقا بخشید.
جشنواره شهید رجایی همهساله با هدف ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و معرفی برترینها در حوزه تحول اداری و بهبود کیفیت خدمات عمومی برگزار میشود. در بخش جوایز موضوعی بیستمین دوره این جشنواره، باشگاه دانشپژوهان جوان موفق به دریافت عنوان برترین دستگاه کشور در حوزه «اقدام برجسته و تحولآفرین» شد.
باشگاه دانشپژوهان جوان با اجرای برنامههای نوآورانه برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، توسعه آموزشهای تخصصی و حمایت از دانشپژوهان المپیادی، نقشی کلیدی در ارتقای توان علمی کشور ایفا کرده است.
کسب این عنوان در میان بیش از دو هزار دستگاه اجرایی، تأییدی بر پیشبرد اهداف علمی و چشمانداز ترسیم شده است.
بیستمین جشنواره ملی شهید رجایی همزمان با سومین روز هفته دولت با حضور رئیسجمهور، اعضای هیات دولت و مدیران ارشد کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد.