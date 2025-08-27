باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین پرواز آزمایشی جسورانه موشک «استارشیپ» (Starship) شرکت «اسپیس‌ایکس» (SpaceX) نشان‌دهنده بازگشت بزرگی از شکست‌های اخیر آن بود.

به نقل از اسپیس، استارشیپ در روز ۲۶ اوت ساعت ۱۹:۳۰ به وقت منطقه زمانی شرقی (۳:۰۰ به وقت ایران) از زمین بلند شد و یک پرواز آزمایشی نسبتاً روان ۶۶ دقیقه‌ای را انجام داد که در آن با موفقیت ۸ شبیه‌ساز ماهواره مستقر شد، یک موتور رپتور در فضا روشن شد و فضاپیما هنگام ورود مجدد به جو تحت فشار قرار گرفت. در نهایت، پرواز با یک فرود نرم در آب به پایان رسید.

این پرواز دو روز دیرتر از برنامه اولیه انجام شد. اسپیس‌ایکس ابتدا قصد داشت دهمین پرواز استارشیپ را عصر یکشنبه طی یک بازه زمانی یک‌ساعته از تاسیسات استاربیس خود در جنوب تگزاس پرتاب کند، اما به دلیل بروز مشکل در سیستم‌های زمینی، آن برنامه متوقف شد.

این شرکت روز دوشنبه در همان بازه زمانی دوباره تلاش کرد، اما مجبور شد دوباره پرتاب را به تعویق بیندازد، زیرا ابر‌های سندانی، منطقه را در بر پوشانده بودند.

این پرواز ارزش صبر کردن را داشت، زیرا استارشیپ هر کاری را که اسپیس‌ایکس از آن خواسته بود، انجام داد و پس از پشت سر گذاشتن یک رشته مشکلات، به مسیر خود بازگشت.

«آماندا لی» (Amanda Lee) مهندس اسپیس‌ایکس در طول گزارش زنده پرتاب گفت: واقعاً باورنکردنی بود. تبریک فراوان به همه گروه‌های حاضر.

«ایلان ماسک» (Elon Musk) مدیرعامل اسپیس‌ایکس پس از پرواز در حساب ایکس خود نوشت: کار فوق‌العاده‌ای از گروه اسپیس‌ایکس.

استارشیپ به گونه‌ای طراحی شده است که به طور کامل و سریع قابل استفاده مجدد باشد و تاکنون چهار پرتاب را در سال ۲۰۲۵ داشته است. سه پرتاب قبلی امسال کاملاً طبق برنامه پیش نرفتند.

اسپیس‌ایکس، فضاپیمای مرحله بالایی موسوم به «شیپ» (Ship) موشک را کمتر از ۱۰ دقیقه پس از پرتاب در هر دو پرواز هفتم و هشتم که به ترتیب در ژانویه و مارس انجام شدند، از دست داد. شیپ طی پرواز نهم در ماه مه، مسافت قابل توجهی را طی کرد، اما از برنامه فرود در اقیانوس هند عقب ماند، زیرا حدود ۴۵ دقیقه پس از پرتاب هنگام ورود مجدد به جو زمین متلاشی شد.

اسپیس‌ایکس در ماه ژوئن با یک شکست دیگر در پروژه فضاپیمای خود روبه‌رو شد. فضاپیمایی که در حال آماده شدن برای دهمین پرواز بود، روی سکوی آزمایش استاربیس منفجر شد. مرحله بالایی کاملاً نابود شد و اسپیس‌ایکس مجبور شد به سراغ فضاپیمای دیگری برود.

تقویت‌کننده غول‌پیکر مرحله اول استارشیپ با نام «سوپر هوی» (Super Heavy) اخیراً عملکرد بهتری داشته است. برای مثال، این تقویت‌کننده در هر دو پرواز هفتم و هشتم با موفقیت به استاربیس بازگشت و در میان بازو‌های چاپستیک برج پرتاب قرار گرفت.

اسپیس‌ایکس مشکلات پیش‌آمده را با جزئیات بررسی کرد و پس از تشخیص آنها، راه‌حل‌هایی را ارائه داد.

اهداف دهمین پرواز مشابه اهداف نهمین پرواز بود. براساس پیش‌نمایش ماموریت، اسپیس‌ایکس بار دیگر قصد داشت چندین آزمایش را با سوپر هوی انجام دهد؛ از جمله یک چرخش کنترل‌شده با صرفه‌جویی در مصرف سوخت هنگام فرود و یک احتراق فرود که شامل «پیکربندی‌های منحصر‌به‌فرد موتور بود.

همه چیز در این پرواز طبق برنامه پیش رفت. سوپر هوی حدود هفت دقیقه پس از پرتاب، درست همان طور که اسپیس‌ایکس آن را آماده کرده بود، به طور کنترل‌شده در خلیج مکزیک فرود آمد.

فضاپیمای شیپ هم از این ماموریت سربلند بیرون آمد و کار‌های بیشتری برای انجام دادن داشت. این فضاپیما به موقع از سوپر هوی جدا شد و به مسیر زیرمداری مطلوب خود دست یافت. سپس طی یک بازه زمانی پنج دقیقه‌ای که حدود ۲۰ دقیقه پس از پرتاب آغاز شد، شیپ هشت نسخه آزمایشی از ماهواره‌های اینترنتی «استارلینک» (Starlink) شرکت اسپیس‌ایکس را مستقر کرد. این یک قابلیت حیاتی است که اسپیس‌ایکس در هر سه پرواز پیشین امسال استارشیپ سعی در نشان دادن آن داشت، اما موفق نشده بود.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، در آینده شاهد استقرار ماهواره‌های زیادی از طریق شیپ خواهیم بود. اسپیس‌ایکس برای تکمیل شبکه ماهواره‌ای استارلینک خود که در حال حاضر بزرگترین شبکه ماهواره‌ای ساخته‌شده تا به امروز است، روی استارشیپ حساب می‌کند.

حدود ۳۸ دقیقه پس از پرواز، شیپ برای مدت کوتاهی یکی از موتور‌های خود را روشن کرد. این یک نقطه عطف بزرگ دیگر برای اسپیس‌ایکس بود، زیرا روشن شدن مجدد موتور در فضا برای پرواز‌های عملیاتی استارشیپ مورد نیاز خواهد بود تا به روشن کردن مرحله بالایی به منظور رسیدن به مقصد دوردست خود کمک کند و آن را برای فرود ایمن و استفاده مجدد به زمین هدایت کند.

شیپ حدود ۴۵ دقیقه پس از پرتاب، ورود مجدد خود به جو زمین را آغاز کرد. این یک آزمایش خشونت‌آمیز بود که اسپیس‌ایکس آن را حتی هولناک‌تر کرد تا وسیله نقلیه را به حداکثر توانایی خود برساند.

ورود مجدد به جو، خساراتی را به شیپ وارد کرد. حدود دو دقیقه بعد، تکه‌ای از آن - قسمت پایه نزدیک محفظه موتور آن - جدا شد و قطعات شناور را به مرز نهایی فرستاد، اما شیپ دوام آورد و در وضعیت مناسبی برای انجام دادن عملیات فرود در اقیانوس هند قرار گرفت. این یک فرود دقیق بود و شیپ در محدوده دید دوربین نصب‌شده روی سکوی شناور بدون سرنشین اسپیس‌ایکس در منطقه برنامه‌ریزی‌شده فرود آمد.

در مجموع، این یک روز موفق برای اسپیس‌ایکس و گروه استارشیپ بود.

منبع: ایسنا