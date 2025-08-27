گامی بلند برای امنیت آبی در زیرکوه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - نصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: عملیات اجرایی پروژه مهم سازه آبخیزداری نوده در شهرستان زیرکوهبرای مقابله با خسارات سیلاب، تقویت منابع آبی و کاهش فرسایش خاک آغاز میشود. این سازه با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان و در قالب احداث بند خاکی با هدف کنترل روانآبها، کاهش خسارات سیل و تقویت سفرههای زیرزمینی اجرا خواهد شد.
وی افزود: اجرای این پروژه به دنبال سیلابهای مخرب سال گذشته در منطقه در دستور کار قرار گرفت و اکنون با تأمین اعتبار لازم، وارد فاز اجرایی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین اظهار کرد: طی سال جاری، ۵۴ سازه آبخیزداری در نقاط مختلف استان احداث یا ترمیم شدهاند که شامل عملیات خاکی، ترمیمی و احداثی بودهاند. این اقدامات نقش مؤثری در کاهش فرسایش خاک، افزایش نفوذ آب به زمین و جلوگیری از هدررفت منابع آبی دارند.