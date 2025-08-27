گامی بلند برای امنیت آبی در زیرکوه

پروژه بزرگ سازه آبخیزداری نوده با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان در شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی در آستانه اجرا قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - نصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: عملیات اجرایی پروژه مهم سازه آبخیزداری نوده در شهرستان زیرکوهبرای مقابله با خسارات سیلاب، تقویت منابع آبی و کاهش فرسایش خاک آغاز می‌شود. این سازه با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان و در قالب احداث بند خاکی با هدف کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارات سیل و تقویت سفره‌های زیرزمینی اجرا خواهد شد.

 وی افزود: اجرای این پروژه به دنبال سیلاب‌های مخرب سال گذشته در منطقه در دستور کار قرار گرفت و اکنون با تأمین اعتبار لازم، وارد فاز اجرایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین اظهار کرد: طی سال جاری، ۵۴ سازه آبخیزداری در نقاط مختلف استان احداث یا ترمیم شده‌اند که شامل عملیات خاکی، ترمیمی و احداثی بوده‌اند. این اقدامات نقش مؤثری در کاهش فرسایش خاک، افزایش نفوذ آب به زمین و جلوگیری از هدررفت منابع آبی دارند.

