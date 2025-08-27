مجوز مجلس به صندوق نوآوری و شکوفایی برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور

نمایندگان مجلس به صندوق نوآوری و شکوفایی برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور در طرح‌های دانش‌بنیان مجوز دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ شهریور) در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با تصویب مواد ۱۴ و ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۴- به منظور ساماندهی، حفظ هویت ایرانی- اسلامی، دفاع از حقوق و جلب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، خط مشی گذاری، تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت امور ایرانیان خارج از کشور به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور رئیس‌ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزیران امورخارجه، دادگستری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه قضائیه، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.

تبصره - وزیر امورخارجه دبیر و جانشین رئیس شورای یادشده بوده و محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت امور خارجه است.

ماده ۱۵- به منظور ایجاد شبکه پایدار از متخصصان، نخبگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر ایرانی داخل و خارج کشور، توسعه بین المللی و صادرات شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است نسبت به سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج کشور در طرح‌های دانش بنیان ایرانی داخل یا خارج کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه اقدام کند.»

ماده ۱۶ به عنوان ماده پایانی این لایحه در ادامه دستور کار نمایندگان قرار داشت که آنها با ۲۰۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

در ماده ۱۶ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور آمده؛ دولت مکلف است به منظور افزایش مشارکت و تعامل دانشگاه ها، از جمله مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش بنیان و نهاد‌های غیردولتی داخلی با متخصصان ایرانی مقیم خارج، مشوق‌هایی در قالب طرح‌های مشترک تعیین کند.

در تبصره این ماده از لایحه آمده است؛ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط بنیاد ملی نخبگان با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و امور خارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

