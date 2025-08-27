فرجام شوم سرقت نیسان آبی

باشگاه خبرنگاران جوان - اوایل امسال جسد مردی میانسال که بر اثر برخورد سرش به جدول کنار خیابان جان باخته بود در جنوب تهران پیدا شد.

با اعلام موضوع به پلیس، مأموران به محل رفته و تحقیقات میدانی آغاز شد. مرد جوانی که شاهد ماجرا بود به مأموران گفت: «دو نفر سوار خودروی نیسان آبی مقتول شدند تا آن را سرقت کنند، اما وقتی صاحب خودرو متوجه شد با سرعت خود را به آنها رساند تا مانع فرارشان شود و از در خودرو آویزان شد، اما آنها با سرعت حرکت کردند و چند متر جلوتر هم مرد میانسال ناگهان دستش رها شد و به زمین خورد و سرش با جدول کنار خیابان برخورد کرد.»

در ادامه مأموران به سراغ دوربین‌های مداربسته محل جنایت رفتند و دو سارق خودرو را که سابقه‌دار بودند، شناسایی کردند. ساعتی بعد از حادثه یکی از متهمان دستگیر شد، اما مأموران موفق به دستگیری همدستش نشدند.

متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی گفت: «من نقشی در قتل نداشتم. ما قصدمان سرقت خودرو بود، اما صاحبش ما را دید و به ماشین آویزان شد. من فقط گاز می‌دادم تا بتوانیم فرار کنیم، اما دوستم او را هل داد که به زمین افتاد.»

در حالی که تحقیقات برای ردیابی متهم فراری ادامه داشت، وی ۴ ماه پس از قتل خودش را به پلیس معرفی کرد و در تشریح ماجرا گفت: «من و دوستم از مدت‌ها قبل در آگهی‌ها به دنبال فروشندگان خودرو به خصوص نیسان آبی بودیم و هر کجا که فروشنده‌ای پیدا می‌کردیم، به بهانه خرید به محل می‌رفتیم و پس از جلب اعتماد او در فرصتی مناسب ماشینش را سرقت می‌کردیم. در مورد مقتول هم ما برنامه‌مان فقط سرقت بود. آن روز وقتی مالک خودرو ماشین را نشان‌مان داد، دیدیم سوییچ روی ماشین است و به هاشم گفتم تو سوار شو و حرکت کن و من سریع خودم را به تو می‌رسانم. وقتی هاشم حرکت کرد من به سرعت سوار ماشین شدم، اما صاحب خودرو متوجه ماجرا شد و از در خودش را به ماشین چسباند و فریاد می‌زد: دزد دزد. ما هم ترسیدیم گیر بیفتیم. او در را رها نمی‌کرد. من به ناچار گاز اشک آور را به سمت چشمانش گرفتم و اسپری کردم، او دستش را جلوی صورتش گرفت تا مانع این کار شود، اما دستش رها شد و روی زمین افتاد. من نمی‌دانستم او فوت کرده و وقتی فهمیدم از ترسم پنهان شدم.»

وی در پاسخ به این سؤال که چرا بعد از ۴ ماه خودت را معرفی کردی، گفت: «همان‌طوری که گفتم ما سارق بودیم و قاتل نبودیم. در این مدت هم عذاب وجدان داشتم. فکر کردم اگر خودم را معرفی نکنم ممکن است اتهام قتل گریبانگیرم شود به همین خاطر خودم را به پلیس معرفی کردم.»

با اعتراف صریح متهمان و بازسازی صحنه جرم، برای متهمان کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا بزودی پای میز محاکمه بایستند.

