فقط و فقط چلسی!

بازیکن آرژانتینی منچستریونایتد اصرار دارد در صورت ترک‌کردن شیاطین سرخ پیراهن چلسی را به تن کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گارناچو یکی از بازیکنانی است که در فهرست خروجی منچستریونایتد قرار دارد. این بازیکن آرژانتینی هر چند که فصل خوبی را با شیاطین سرخ تجربه کرد، اما روبن آموریم اعتقادی به او ندارد و نامش را در فهرست خروجی تیمش قرار داده است.

گارناچو مشتریان زیادی دارد، اما مصر است در صورت جدایی از شیاطین سرخ تنها راهی چلسی شود.

روزنامه اسپورت عربستان اعلام کرد که یک باشگاه از این کشور پیشنهاد بسیار خوبی را به گارناچو داده است و باشگاه منچستریونایتد هم دوست دارد که به این پیشنهاد پاسخ مثبت بدهد، اما خود گارناچو آن را رد کرده است. طبق نوشته این روزنامه گارناچو می‌خواهد راهی چلسی شود و به همین خاطر پیشنهاد تیم عربستانی را هم قبول نکرد.

