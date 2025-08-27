باشگاه خبرنگاران جوان - زباله سوزی علاوه بر اینکه به عنوان یکی از چالش‌ها و مشکلات محیط زیستی و بهداشتی در شهر‌ها محسوب می‌شود و موجب ترویج بیماری می‌شود. این موضوع بیشتر در کلانشهر‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است زباله سوزی در محدوده کمربندی دوم شهرتهران هوای این محدوده را آلوده کرده است.

با توجه به اینکه آسایشگاه سالمندان کهریزک در حوالی این محدوده شده است؛ خطر سلامتی ساکنان این محدوده را دوچندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام در محدوده کمربندی دوم استان تهران هر شب شاهد آتش افروزی شامل زباله‌های صنعتی، کارگاهی و پارچه هستیم. لطفا با توجه به وجود آسایشگاه سالمندان کهریزک و جمعیت این منطقه این مسئله را پیگیری کنید. با تشکر