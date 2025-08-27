باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای آمریکایی به نقل از یک دیپلمات ناشناس گزارش دادند که سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) و ایران نتوانستند در ژنو در مورد چگونگی جلوگیری از از سرگیری تحریمها علیه تهران به توافق برسند و مذاکرات بدون نتیجه نهایی پایان یافت.
در این گزارشها آمده است: «نمایندگان سه کشور اروپایی که تهدید به اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به دلیل برنامه هستهای آن کرده بودند، روز سهشنبه، چند روز قبل از مهلت تعیین شده، نتوانستند با همتای ایرانی خود در مورد چگونگی جلوگیری از این اقدامات به توافق برسند.»
آسوشیتدپرس گزارش داد: «مذاکرات در سوئیس بدون نتیجه نهایی پایان یافت.»
پیش از این، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که کشورمان و تروئیکای اروپایی دور دیگری از مذاکرات در مورد موضوع هستهای را در ژنو برگزار کردند. او اعلام کرد که تهران همچنان در تلاش برای یافتن یک راهحل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف است و افزود که زمان آن رسیده است که کشورهای اروپایی انتخاب درستی انجام دهند و موضوع هستهای را با جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماتیک حل کنند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دیروز از دیدار با سه کشور اروپایی در ژنو خبر داد. او تأیید کرد که تماسها بین تهران و طرف اروپایی در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
این مذاکرات در پی بیانیهای از سوی سه کشور اروپایی برگزار شد که در آن آمادگی خود را برای استفاده از سازوکاری برای اعمال مجدد تحریمهای بینالمللی در صورت عدم موافقت تهران با توافق هستهای تا پایان ماه اوت یا تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که توافق هستهای ۲۰۱۵ ایران را تأیید کرد و در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی میشود، ابراز کردند.
کشورهای اروپایی از ایران خواستند تا مذاکرات با آمریکا را برای دستیابی به توافقی جدید در مورد موضوع هستهای ایران آغاز کند.
در همین حال، رسانهها گزارش دادند که روسیه پیشنویس قطعنامهای را برای تمدید اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به سازمان ملل متحد ارائه کرده است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران در حال بررسی متن این ابتکار عمل است.
منبع: اسپوتنیک