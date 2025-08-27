باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، شامگاه سه‌شنبه شهرک‌نشینان را به ادامه حملات خود به غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی تشویق کرد و به احتمال اشغال آن اشاره نمود.

به گزارش کانال ۷، رژیم تروریستی اسرائیل، نتانیاهو در مراسمی که ساخت ۱۷ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد، سخنرانی کرد. او در مورد حملات روزانه شهرک‌نشینان به فلسطینیان ادعا کرد: «تمام مردم اسرائیل به قهرمانی پسران ما اعتماد دارند.»

او ادامه داد: «از یهودا و سامره (نام کتاب مقدس برای کرانه باختری) و از سراسر سرزمین اسرائیل، ما از این سرزمین محافظت می‌کنیم.»

به موازات جنگ نسل‌کشی در نوار غزه، ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، طبق داده‌های فلسطینی، حداقل ۱۰۱۶ فلسطینی را شهید، نزدیک به ۷۰۰۰ نفر دیگر را زخمی و بیش از ۱۸۵۰۰ نفر را دستگیر کرده‌اند.

نتانیاهو افزود: «من ۲۵ سال پیش قول دادم که ریشه‌هایمان را محکم کنیم و این کار را با هم انجام دادیم. گفتم که از تشکیل کشور فلسطین جلوگیری خواهیم کرد و با هم این کار را انجام می‌دهیم.»

وی ادامه داد که اسرائیل در حال «تقویت حاکمیت خود» (اعمال اشغال) در کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین است . به گفته این کانال، نتانیاهو بدون ارائه جزئیات بیشتر، اشاره کرد که اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به اعمال اشغال بر کرانه باختری نزدیک شده است.

اشغال رسمی کرانه باختری توسط اسرائیل، امکان اجرای راه حل دو دولتی (فلسطینی و اسرائیلی) را که در قطعنامه‌های سازمان ملل تصریح شده است، از بین می‌برد.

به گفته مقامات فلسطینی، از زمان آغاز جنگ ویرانگر اسرائیل در نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل ارتکاب جنایات خود را تشدید کرده و راه را برای اشغال کرانه باختری، از جمله تخریب خانه‌ها، آواره کردن فلسطینی‌ها و تسریع و گسترش شهرک‌سازی‌ها، هموار کرده است.

منبع: آناتولی