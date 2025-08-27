سرپرست جدید پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو گفت: بسیاری از چالش‌های امروز کشور مانند کم آبی، خشکسالی و... ریشه‌های آب و هوایی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم فتاحی در آیین معارفه خود در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو اظهار داشت: برای حل برخی مشکلات کشور که ریشه آب و هوایی دارند، برنامه ریزی هدفمند در حوزه پژوهش احساس می‌شود.

وی با تشریح برخی برنامه‌های خود، گفت: تقویت ارتباط با صنعت یکی از اولویت‌های پژوهشگاه هواشناسی است و هرگاه تحقیقات به سمت صنایع هدایت شده، کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام شده است.

سرپرست پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ادامه‌داد: پژوهشگاه هواشناسی تلاش کرده تا فقط به سمت تولید مقاله پیش نرود، بلکه به سمت و سوی پژوهش‌های کاربردی و عملیاتی حرکت کرده است.

وی در بخش دیگری به حمایت از طرح‌های با قابلیت تجاری سازی اشاره کرد و ادامه‌داد: یکی از برنامه‌های جدی پژوهشگاه توسعه و گسترش همکاری‌ها با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی است.

سرپرست پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو افزود: توجه به آموزش کارکنان برای به روز آوری دانش آنها از اولویت‌های ما است.

فتاحی در بخش دیگری کسب مرجعیت تخصصی در حوزه هواشناسی و علوم جوی را یک اولویت مهم توصیف کرد و گفت: یک‌سری محصولات نظیر پیش بینی‌های فصلی در پژوهشگاه هواشناسی در حال تولید است که پژوهشگاه را در جایگاه مرجع قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: وقتی این مرجعیت تثبیت شود می‌توان در تصمیم گیری‌های کلان کشور نقش آفرین شد.

سرپرست پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو عنوان‌کرد: خدمات هواشناسی به افزایش بهره وری کمک می‌کند و سبب ایجاد ارزش افزوده می‌شود.

منبع: سازمان هواشناسی

برچسب ها: هواشناسی ، آب و هوا ، شرایط جوی
